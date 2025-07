Der türkische Verteidigungsminister Yaşar Güler hat von Schweden gefordert, die Bedingungen für einen NATO-Beitritt zu erfüllen. Bei seinem Treffen mit seinen NATO-Kollegen am Samstag in Brüssel verwies er zugleich auf Finnlands erfolgreichen Beitrittsprozess. Türkiye unterstütze trotz alledem die Politik der „offenen Tür“.

Ankara blockiert bislang Schwedens Beitrittsgesuch und nennt als Grund die verbotenen Aktivitäten der Terrororganisation PKK in dem nordischen Land. Schweden strebt seit dem Krieg Russlands in der Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft an. Das Beitrittsgesuch Finnlands war Anfang dieses Jahres von Türkiye ratifiziert worden.

Güler betonte, dass der Kampf gegen Terrorismus für Türkiye ein sensibles Thema darstelle. Er erwarte von allen Verbündeten die volle Unterstützung.

Güler dringt auf Waffenstillstand in der Ukraine

Hinsichtlich des Ukraine-Krieges betonte Güler die Dringlichkeit eines sofortigen Waffenstillstandes und diplomatischer Bemühungen, um weitere Tote und Zerstörung zu verhindern. Türkiye sei bereit, seinen Teil beizutragen und humanitäre Hilfe zu leisten. Er bekräftigte zudem die Unterstützung Ankaras für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine – einschließlich der Krim.