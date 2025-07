Montag, 19. Juni 2023

Die Vereinten Nationen (UN) haben Russland beschuldigt, humanitäre Hilfslieferungen in die von Russland kontrollierten Gebiete im Osten der Ukraine zu blockieren. Dabei handelt es sich um Gebiete, die kürzlich durch den Bruch des Kachowka-Damms überschwemmt wurden. Die UN fordern Russland auf, seinen Verpflichtungen gemäß internationalem humanitärem Recht nachzukommen und den betroffenen Menschen dringend benötigte lebensrettende Hilfe zukommen zu lassen.

Der Dammbruch am 6. Juni überschwemmte große Teile der unter russischer und ukrainischer Kontrolle stehenden Region Cherson und zwang Tausende Menschen zur Flucht, was Befürchtungen über eine Umweltkatastrophe auslöste.

„Die Regierung der Russischen Föderation hat bisher unsere Anfrage abgelehnt, Zugang zu den Gebieten zu erhalten, die sich vorübergehend unter ihrer militärischen Kontrolle befinden“, sagte die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in der Ukraine, Denise Brown, in einer Erklärung.

„Die UN wird weiterhin alles tun, um alle Menschen zu erreichen – einschließlich derjenigen, die aufgrund der jüngsten Zerstörung des Damms dringend lebensrettende Hilfe benötigen – unabhängig davon, wo sie sich befinden“, sagte Brown.

„Wir fordern die russischen Behörden auf, gemäß ihren Verpflichtungen nach dem internationalen humanitären Recht zu handeln“, fügte sie hinzu.

10:05 Uhr MEZ - Südafrika lobt „historische“ Friedensmission in der Ukraine

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa lobt die historische Friedensmission afrikanischer Staats- und Regierungschefs in der Ukraine. Obwohl die Gespräche in Kiew und St. Petersburg keine unmittelbaren Ergebnisse brachten, wurde die positive Resonanz beider Seiten als ermutigend angesehen. Ramaphosa äußert die Hoffnung, dass die vorgelegten Vorschläge in Betracht gezogen werden.

„Diese Initiative war historisch, da es das erste Mal war, dass afrikanische Staats- und Regierungschefs eine Friedensmission jenseits der Grenzen des Kontinents unternommen haben“, sagte Ramaphosa nach den Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Amtskollegen Wladimir Putin.

Die Friedensmission schlägt 10 Punkte vor, darunter Deeskalation, Anerkennung der Souveränität der Länder, ungehinderte Getreideexporte durch das Schwarze Meer und die Rückführung von Kriegsgefangenen und Kindern in ihre Herkunftsländer.

„Eine der wichtigsten Errungenschaften“ der Mission ist laut Ramaphosa „die positive Resonanz“ von beiden Seiten, „was wir ermutigend fanden und Anlass zur Hoffnung gibt, dass die Vorschläge in Betracht gezogen werden.“

09:50 Uhr MEZ - Russischer Beschuss tötet mindestens einen Menschen und verletzt drei in der Ukraine

Durch den russischen Beschuss in den Regionen Donezk, Charkiw und Cherson in der Ukraine sind eine Person getötet und drei weitere verletzt worden, wie örtliche Beamte berichten.

„Am 18. Juni wurde erfasst, dass ein Bewohner der Region Donezk von Russen in Tonenko getötet wurde“, berichtet der Gouverneur von Donezk, Pavlo Kyrylenko, auf Telegram.

Weiterhin erklärt Kyrylenko, dass aufgrund der russischen Kontrolle über die Städte Mariupol und Wolnowacha eine genaue Bestimmung der Opferzahl nicht möglich sei.

09:25 Uhr MEZ - Russland warnt vor Risiko von durch Mücken übertragbare Krankheiten

Das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass die Überschwemmungen in der Region Cherson nach dem Bruch des Kachowka-Damms in der Ukraine zu Ausbrüchen von durch Mücken übertragenen Krankheiten wie dem West-Nil-Fieber führen könnten.

Russische Kräfte kontrollieren teilweise Teile der südlichen Region Cherson, die die Ukraine zurückerobern will.

07:49 Uhr MEZ - Russland berichtet, „ukrainische Terrorpläne“ gegen russisch unterstützte Amtsträger vereitelt zu haben

Der russische Geheimdienst FSB hat bekanntgegeben, dass er mehrere „Sabotage- und Terrorpläne“ der Ukraine vereitelt habe, die auf russisch unterstützte Amtsträger in den von Russland kontrollierten Gebieten der Ukraine abzielten. Im Zuge der Ermittlungen sei eine Frau festgenommen worden.

Der FSB gibt an, dass die Angriffe auf russische Strafverfolgungsbeamte und von Russland eingesetzte Regierungsbeamte in der südlichen Region Saporischschja stattgefunden hätten. Diese Region sei eine von vier Gebieten in der Ukraine, die seit Beginn der „speziellen Militäroperation“ von Moskau annektiert wurden.

Der FSB erklärt, dass gegen eine nicht genannte Frau, die als „Mittäterin“ bezeichnet wird, strafrechtliche Ermittlungen wegen Terrorismus und illegalen Besitzes von Sprengstoff eingeleitet worden seien.

06:25 Uhr MEZ - Ukraine bestätigt Befreiung von Piatichatky und sieben weiteren Siedlungen in den letzten zwei Wochen

Laut der stellvertretenden Verteidigungsministerin Hanna Maliar haben die ukrainischen Streitkräfte im Rahmen ihrer Militäroffensive in den letzten zwei Wochen acht Siedlungen befreit, darunter das Dorf Piatichatky.

„In den letzten zwei Wochen der Offensive in die Richtungen Berdjansk und Melitopol wurden acht Siedlungen befreit“, sagte Maliar auf der Messaging-App Telegram.

Ein von Russland eingesetzter Beamter sagte, die Ukraine habe Piatichatky zurückerobert und sich dort verschanzt, während sie unter Beschuss von russischer Artillerie stehe.