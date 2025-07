Die exklusive Jugendveranstaltung der TRT World befasst sich mit globalen Herausforderungen und fördert den Austausch von Ideen. Hier kommen viele junge Führungskräfte zusammen, die in ihren jeweiligen Bereichen bemerkenswerte Beiträge geleistet haben.

Die zweite Sitzung des NEXT Forums fand am Dienstag im Zorlu Performing Arts Center (Zorlu PSM) in Istanbul statt. Die Teilnehmer konnten an Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops teilnehmen. Ziel der Veranstaltung ist der Austausch von Ideen zu verschiedenen Themen und die Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft.

Im vergangenen Jahr nahmen weltweit mehr als 1.000 Jugendliche an dem Event teil. Es gab elf Podiumsdiskussionen, sieben Workshops und 26 Hauptredner.

In der zweiten Sitzung war das Forum in zehn große Kategorien unterteilt: NEXT Leads, Technologie, Sport, Medien, Reisen, Planet, Wirtschaft, Bildung, Zugänglichkeit und kollektives Handeln.

Das NEXT Forum startete mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Freundlichkeit rettet die Zukunft: Soziales Unternehmertum". Die Teilnehmer diskutierten darüber, wie das soziale Unternehmertum bedeutende Veränderungen in der Gesellschaft bewirken kann. Weitere Themenschwerpunkte waren kreative Konzepte, Projekte und Ansätze junger Sozialunternehmer zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen.

In der Kategorie „NEXT Sport“ bot das Forum eine Veranstaltung mit dem Titel „Die innere Geschichte: Eintauchen in das Leben von Athleten“. Diese Veranstaltung ermöglichte es dem Publikum, einen Einblick in das Leben von Athleten und ihre bemerkenswerte Reise voller Herausforderungen und Triumphe zu gewinnen. Es wurde aufgedeckt, was hinter dem Glamour der Sportarenen steckt. Es sind die unerzählten Geschichten, die ihre Erlebnisse und Erfahrungen auf und neben dem Spielfeld prägen.

Das Panel „Klimaangst: Die Jugend will einen anderen Planeten" konzentrierte sich auf die vielfältigen Auswirkungen der Klimaangst auf junge Menschen. Es wurde nach Wegen gesucht, wie diese Sorge in ein konstruktives Engagement umgewandelt werden kann. Ziel der Veranstaltung war es, eine Plattform für Dialog und Wissensaustausch zu bieten.

Die ganztägige Veranstaltung des NEXT Forums bot den Teilnehmern eine Vielzahl von weiteren Panels, exklusiven Vorträgen und Workshops, in denen junge Menschen mit ihren innovativen Ideen in die Veranstaltung eingebunden wurden. Neben den bereits erwähnten Panels gab es auch spezielle Workshops zu kreativen Bereichen wie nachhaltige Kunst, VR-Illustration und Game Design.

Das NEXT-Forum fand international große Beachtung und zog junge Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt an. Die Teilnehmer kamen aus den USA, Kanada, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Sudan, Chile, Pakistan, Indien, Jordanien, Namibia, Tansania, Nigeria und vielen anderen Ländern. Dies zeigt die globale Bedeutung des Events und das Interesse an den Themen, die auf dem Forum diskutiert wurden. Es zeigt auch den Wunsch junger Menschen, Veränderungen herbeizuführen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.