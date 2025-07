Donnerstag, 22. Juni 2023

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmygal hat gesagt, dass die Gegenoffensive seines Landes gegen die einmarschierenden russischen Truppen „Zeit in Anspruch nehmen“ werde, aber er sei „optimistisch“ hinsichtlich ihres Erfolgs.

Anfang dieses Monats startete die ukrainische Armee ihre mit Spannung erwartete Gegenoffensive, um Gebiete zurückzuerobern, die die Ukraine seit der Invasion der russischen Truppen im Februar des letzten Jahres verloren hat.

„Wir werden sehr kluge, offensive Operationen durchführen. Und deshalb wird es (die Gegenoffensive) Zeit brauchen“, sagte Schmygal am Rande einer Konferenz in London zum Wiederaufbau der Ukraine.

„Aber wir haben die Absicht voranzukommen. Wir werden fortschreiten und ich bin absolut optimistisch hinsichtlich der Befreiung all unserer von den Russen besetzten Gebiete“, fügte er hinzu.

12:44 Uhr MEZ - Westliche Rüstungsunternehmen sind vorsichtig bei Produktion von Waffen in der Ukraine

Auf der Paris Airshow wurden etwa ein halbes Dutzend Führungskräfte von westlichen Rüstungsunternehmen kontaktiert, die Interesse daran zeigten, Waffen in der Ukraine herzustellen. Allerdings gaben sie an, dass dies erst nach dem Krieg geschehen solle.

Die Ukraine strebt mit großer Dringlichkeit danach, ihr Waffenarsenal aufzurüsten, angefangen von Drohnen und Munition bis hin zu Panzern, um der russischen Offensive entgegenzuwirken. Gleichzeitig sucht das Land nach Wegen, Arbeitsplätze zu schaffen und die durch den Krieg stark in Mitleidenschaft gezogene Wirtschaft zu stabilisieren.

Am Montag erklärte ein stellvertretender Minister aus der Ukraine gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass Kiew aktiv in Gesprächen mit Rüstungsunternehmen aus Deutschland, Frankreich, Italien und Osteuropa engagiert sei, um die Möglichkeit der Waffenproduktion in der Ukraine zu erkunden.

Die Führungskräfte auf der weltweit größten Luftfahrtmesse sagten jedoch, dass derzeit zu viel Risiko bestehe.

12:25 Uhr MEZ – IOC: Ukrainische Athleten sollten die Chance haben, sich für die Pariser Spiele zu qualifizieren

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Ukraine dazu aufgefordert, ihren Athleten trotz des teilweisen Verbots, gegen russische und belarussische Athleten anzutreten, die Möglichkeit zu geben, sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu qualifizieren.

IOC-Präsident Thomas Bach sagte, das Olympische Komitee werde „jeden ukrainischen Athleten“ unterstützen, der an Qualifikationsveranstaltungen in seiner jeweiligen Sportart teilnehmen möchte.

„Wir möchten es jedem ukrainischen Athleten ermöglichen, sich jetzt zu qualifizieren und an den Olympischen Spielen teilzunehmen“, sagte Bach zu Beginn einer IOC-Sitzung.

Im März verbot die Ukraine ihren Nationalmannschaften die Teilnahme an olympischen, nicht-olympischen und paralympischen Veranstaltungen, an denen Sportler aus Russland und Belarus teilnehmen.

12:24 Uhr MEZ - Russland warnt die USA davor, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken

Am Donnerstag hat der russische stellvertretende Außenminister Sergei Ryabkow die Vereinigten Staaten dazu aufgerufen, keine „gefährlichen Fehler mit schwerwiegenden Konsequenzen“ zu begehen und keine NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken, wie die Nachrichtenagentur RIA berichtet.

12:18 Uhr MEZ - Ukraine: Russland hat bei nächtlichem Luftangriff „Kinzhal“-Raketen abgefeuert

Russland soll am frühen Donnerstagmorgen Marschflugkörper, ballistische Raketen und Angriffsdrohnen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert und dabei Schäden in den Städten Odessa und Krywyj Rih verursacht haben, geben ukrainische Beamte bekannt.

Die ukrainischen Luftabwehrkräfte hätten drei der vier abgefeuerten Drohnen bei dem nächtlichen Angriff mit drei hypersonischen „Kinzhal“-Raketen und drei Marschflugkörpern zum Absturz gebracht, erklärte die Luftwaffe in einer Stellungnahme.

„Die feindlichen Raketen erreichten ihre Ziele in der Region Dnipropetrowsk nicht. (...) Die Besatzer setzen ihren Terror gegen das ukrainische Volk fort und greifen die kritische Infrastruktur der Ukraine an“, so die Luftwaffe.

Die Drohnen seien über der Schwarzmeerregion Odessa im Südwesten der Ukraine abgeschossen worden, eine von davon habe ein Lagerhaus getroffen, sagte der Sprecher der Regionalverwaltung, Sergey Bratchuk.

In der Region Krywyj Rih seien durch einen russischen Raketenangriff mindestens 10 Häuser beschädigt worden, teiltedie Regionalverwaltung mit.

Seit Oktober führt Russland kontinuierlich Fernraketen- und Drohnenangriffe durch und hat diese Angriffe im Mai verstärkt, während sich die Ukraine auf eine bevorstehende Gegenoffensive vorbereitete.

07:04 MEZ – Russischer Beamter: Ukrainische Angriffe treffen Brücke auf der Krim

Laut einem russischen Beamten soll ein Angriff die Brücke zwischen der annektierten Krimhalbinsel und der von Russland teilweise kontrollierten Region im Süden der Ukraine beschädigt haben.

„In der Nacht traf ein Angriff die Chongar-Brücke. Es gibt keine Opfer“, sagte Sergei Aksyonow, der von Russland unterstützte Gouverneur von Krim, auf Telegram.

Die Brücke verbindet die Krim, die Russland 2014 illegal annektiert hat, mit der ukrainischen Region Cherson.

Laut dem pro-russischen Gouverneur von Cherson, Vladimir Saldo, sollen ukrainische Angriffe „Brücken“ in der Nähe von Chongar getroffen haben. Dabei teilte er Fotos, die eine stark beschädigte Brücke darstellen sollen.

Der Angriff sei im Rahmen einer ukrainischen Gegenoffensive zur Rückeroberung von Gebieten erfolgt, die von russischen Truppen kontrolliert werden. In den letzten Monaten wurde die Krim regelmäßig, vor allem mit Drohnen, angegriffen.

G7 beraten weiterhin über die Unterstützung für die Ukraine

Beim Treffen der G7-Staaten hat US-Außenminister Antony Blinken die Unterstützung für die Ukraine im Kontext von Russlands militärischer Kampagne angesprochen, wie das Außenministerium mitteilte.

Blinken traf seine Amtskollegen aus Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union abseits der Ukraine Recovery Conference in London.

„Sie betonten ihre andauernde Unterstützung für die Ukraine bei der Bewältigung von Russlands brutalem Aggressionskrieg“, fügte das Ministerium hinzu.

Bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Premierminister Denys Schmyhal habe Blinken die Bedeutung der fortlaufenden Umsetzung von Reformen in der Ukraine betont, um ein förderliches Investitionsumfeld zu schaffen, hieß es weiter.