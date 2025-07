Freitag, 23. Juni 2023

11:00 MEZ – Leiter der russischen Söldnertruppe Wagner: Truppen Moskaus ziehen sich im Osten und Süden der Ukraine nach Gegenoffensive Kiews zurück

„Auf dem Schlachtfeld zieht sich jetzt die russische Armee an den Fronten von Saporischschja und Cherson zurück. Die Streitkräfte der Ukraine drängen die russische Armee zurück“, sagte der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, in den sozialen Medien.

Im vergangenen Jahr hatte der Kreml behauptet, die südlichen Regionen von Saporischschja und Cherson annektiert zu haben, obwohl die Regionen nicht vollständig unter seiner Kontrolle waren. Auch erklärte er, dass die Ukraine begrenzt Fortschritte erzielt habe.

„Wir waschen uns im Blut. Niemand bringt Reserven mit. Was uns gesagt wird, ist der tiefste Betrug“, fügte Prigoschin hinzu und bezog sich dabei auf die russische Militär- und Politikführung.

09:00 MEZ – Verteidigungsbeamter: Ukraine stoppt russischen Angriff im Osten

Laut einem hochrangigen ukrainischen Verteidigungsbeamten haben die ukrainischen Streitkräfte eine russische Offensive in Richtung der Städte Kupjansk und Lyman im Osten des Landes gestoppt und erzielen derzeit Fortschritte im Süden.

„Wir hatten sehr heftige Kämpfe in den Richtungen Kupjansk und Lyman, aber unsere Soldaten haben den Feind dort gestoppt“, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar im ukrainischen Fernsehen.

Die Ukraine befindet sich in den frühen Phasen ihrer ambitioniertesten Gegenoffensive seit der russischen Invasion im Februar 2022 und gibt bekannt, dass sie acht Dörfer zurückerobert hat - es sind die ersten bedeutenden Gewinne auf dem Schlachtfeld seit sieben Monaten.

Trotzdem kontrolliert Russland nach wie vor große Gebiete in der Ost- und Südukraine und die ukrainischen Streitkräfte müssen noch zu den Hauptverteidigungslinien vordringen, die Russland über Monate hinweg vorbereiten konnte.

07:30 MEZ – Russland meldet Festnahme von Cäsium-Schmugglern, die im Auftrag eines ukrainischen Bürgers arbeiteten

Der russische Sicherheitsdienst FSB hat bekannt gegeben, dass fünf Personen festgenommen wurden, die im Auftrag eines ukrainischen Bürgers 1 kg radioaktives Cäsium-137 für 3,5 Millionen US-Dollar kaufen wollten. Dies berichtet die Nachrichtenagentur TASS.

Laut FSB-Angaben sei beabsichtigt worden, das Cäsium-137 aus Russland zu schmuggeln, um einen Vorfall mit angeblichen Massenvernichtungswaffen zu inszenieren – mit dem Ziel, Russland zu diskreditieren.

Reuters konnte die Behauptungen nicht unabhängig bestätigen. Eine sofortige Stellungnahme seitens der Ukraine kam auch nicht.

07:21 MEZ – Naftogaz reicht in den USA Klage gegen Russland wegen Entschädigung für die Krim ein

Das ukrainische staatliche Energieunternehmen Naftogaz gab bekannt, dass es in den Vereinigten Staaten rechtliche Schritte gegen Russland eingeleitet hat, um 5 Milliarden US-Dollar einzufordern. Der Betrag war in Den Haag als Entschädigung für Schäden und verlorene Eigenschaften auf der Krim zugesprochen worden.

Das Unternehmen sei dazu berechtigt, da die USA zu den Ländern gehören, in denen russische Vermögenswerte verwahrt werden.

Das Unternehmen Chornomornaftogaz, das erhebliche Mengen an Gas aus dem Schwarzen Meer produzierte, gehörte zu den Vermögenswerten von Naftogaz auf der Krim.

07:15 MEZ – Ein Toter bei Beschuss in Saporischschja

Laut ukrainischen Rettungsdiensten ist eine Person getötet und eine weitere verletzt worden, als ukrainische Streitkräfte eine Straße in der Region Saporischschja beschossen haben, die Russland nun als Teil seines eigenen Territoriums betrachte, berichtet TASS. Der Vorfall soll sich in der Nähe des Dorfes Nowohoriwka ereignet haben.

06:20 MEZ – Pentagon: USA erhalten Anfrage von Dänemark für Unterstützung des F16-Trainings für Ukrainer

Das Pentagon gab bekannt, eine Anfrage von Dänemark erhalten zu haben. Das EU-Land habe nach Unterstützung bei der Ausbildung ukrainischer Piloten für F16-Kampfflugzeuge gefragt.

Pentagon-Sprecher Pat Ryder sagte bei einer Pressekonferenz, dass die Anfrage letzte Woche bei der Ukraine Defense Contact Group diskutiert worden sei; die Niederlande und Dänemark hätten die Führung bei der Entwicklung des Ausbildungsprogramms für ukrainische F16-Piloten.

„Wir haben eine Anfrage von Dänemark erhalten, das F16-Training zu unterstützen, was zu erwarten war. Das wird derzeit überprüft“, sagte Ryder.

Das Training soll noch vor Jahresende „irgendwo in Europa“ stattfinden, so der Sprecher. „Die Vereinigten Staaten werden eng mit unseren Verbündeten zusammenarbeiten, um dieses Training umzusetzen.“

05:20 MEZ – Ukraine wehrt russischen Angriff auf Militärflugplatz ab

Gemäß einer Erklärung der ukrainischen Luftwaffe sind am Freitag in frühen Morgenstunden 13 russische Marschflugkörper von ukrainischen Luftverteidigungskräften abgefangen worden. Die Raketen seien auf einen Militärflugplatz in der westlichen Region Chmelnyzkyj gerichtet worden.

Laut Angaben wurden die Raketen von russischen Bombern abgefeuert, die sich im Kaspischen Meer befanden.

03:20 MEZ – Blinken und Guterres beraten über Russlands Aussagen zur Nichterneuerung des Getreideabkommens mit der Ukraine

US-Außenminister Antony Blinken und UN-Generalsekretär Antonio Guterres haben über Russlands jüngste Aussagen zur Nichterneuerung des von Türkiye vermittelten Getreideabkommens beraten, wie das Außenministerium mitteilte.

„Blinken sprach mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres über Russlands Aussagen, das Black Sea Grain Initiative (BSGI) nicht bis zum 17. Juli zu erneuern“, sagte Sprecher Matthew Miller in einer Erklärung.

Beide seien sich einig über die Bedeutung des Getreideabkommens für die Sicherheit der weltweiten Ernährung sowie über die negativen Auswirkungen, die eine Aussetzung auf Lebensmittelimporteure, insbesondere in Entwicklungsländern, haben würde.

00:40 MEZ – Luftalarm in ganz Ukraine ausgelöst

Das ukrainische Militär hat erklärt, dass es am Freitag in den frühen Morgenstunden Luftalarm gab. Es sei vor russischen Raketen- und Drohnenangriffen über große Gebiete gewarnt worden.

Mehrere Telegram-Kanäle berichten von Explosionen in verschiedenen Regionen, angefangen von Lwiw im Westen, das weit entfernt von den Frontlinien liegt, bis hin zu Cherson im Süden. Es gibt keine unmittelbaren Berichte über Angriffe oder Opfer.

21:00 MEZ – Selenskyj: Russland versteckt Leichen der Opfer des Dammbruchs

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland spezielle Teams gebildet, um die Leichen derjenigen zu sammeln und zu verbergen, die in diesem Monat infolge des Kachowka-Dammbruchs im südlichen Teil der Ukraine ums Leben gekommen sind.

„Das russische Böse hat dort spezielle Gruppen gebildet, um die Leichen der Opfer zu entfernen und zu verstecken“, sagte Selenskyj in seiner letzten Videobotschaft.

Selenskyj bezeichnete die Situation in den von Russland besetzten Teilen der Region als „katastrophal, um es milde auszudrücken“.