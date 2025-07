An den türkischen Grenzübergängen Habur und Silopi haben sich vier PKK-Terroristen den türkischen Sicherheitskräften gestellt. Der Terrorist mit dem Decknamen „Munzur B.“ habe sich im vergangenen Jahr in Frankreich der PKK angeschlossen, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Er sei danach in ein Ausbildungslager im Nordirak geschickt worden. Vor seiner Ausreise in den Irak habe er sich auch einige Zeit in einem Lager in Griechenland aufgehalten, so das Ministerium.

Die PKK nutzt den Nordirak als Rückzugsgebiet und koordiniert von dort die Anschläge in Türkiye. Ankara führt dort regelmäßig Anti-Terror-Operationen gegen die PKK durch. Vergangene Woche war dort ein deutscher PKK-Terrorist getötet worden.

Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht, darunter Frauen und Kinder. Auch die USA und die EU stufen sie als Terrororganisation ein.