Bund will 755 Millionen Corona-Masken verbrennen

Millionen Corona-Masken mit überschrittenem Haltbarkeitsdatum sollen in Deutschland in die Müllverbrennung gegeben werden. Das Bundesgesundheitsministerium hätte die Masken rechtzeitig an Krankenhäuser kostenlos abgeben können, kritisiert die Linke.