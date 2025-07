Der schwedische Außenminister Tobias Billström hat alle Terrorgruppen einschließlich der PKK verurteilt. „Schweden unterstützt Türkiye in seinem Kampf gegen jegliche Bedrohung der nationalen Sicherheit“, sagte Billström bei der Pressekonferenz am Dienstag in Gotland. Auch sein britischer Amtskollege James Cleverly war anwesend.

Billström sagte, seine Worte richteten sich gegen alle Terrorgruppen, die ihre Angriffe gegen Türkiye richteten. Er behauptete, dass das neue Anti-Terror-Gesetz die Zusammenarbeit mit Türkiye und den Partnerstaaten in der EU und NATO erleichtern werde. Schweden wolle als „aktiver und loyaler Verbündeter“ zur Sicherheit der NATO beitragen.

Cleverly: Großbritannien erkennt „enorme Schritte“ Schwedens an

Cleverly sprach seine Unterstützung für den NATO-Beitritt Schwedens aus. Großbritannien erkenne die „enormen Schritte“ an, die Schweden unternommen habe, um den türkischen Sicherheitsbedenken entgegenzukommen.

Schweden strebt seit dem Ukraine-Krieg eine NATO-Mitgliedschaft an. Doch Ankara blockiert bislang den Beitritt und nennt als Grund die geduldeten Aktivitäten der Terrororganisation PKK in dem nordischen Land. Auch die Zustimmung Ungarns steht noch aus.