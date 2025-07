Donnerstag, 29. Juni 2023

01:28 MEZ – NATO-Generalsekretär Stoltenberg: NATO-Mitglieder werden bei ihrem Gipfeltreffen nächsten Monat in Litauen ein neues Hilfspaket für die Ukraine vereinbaren und die politischen Beziehungen zu Kiew stärken

„Dies wird die Ukraine unserer Allianz näher bringen. Der rechtmäßige Platz der Ukraine ist in der NATO“, sagte Stoltenberg bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris.

Er fügte hinzu, dass die NATO-Mitglieder während des Gipfels am 11. und 12. Juli ihre Abschreckungs- und Verteidigungskräfte weiter stärken würden und „die Zusammenarbeit zwischen der NATO und der EU wichtiger denn je ist“.

07:30 MEZ – Die Tschechische Republik verbietet russischen Athleten die Teilnahme an lokalen Wettbewerben

Die tschechische Regierung hat erklärt, dass sie allen russischen Athleten die Teilnahme an lokalen Wettbewerben verboten hat.

Laut der Regierung dürfen auch Athleten und Teams, die die Tschechische Republik vertreten, nicht an russischen Wettbewerben teilnehmen.

Die Entscheidung wurde auf Wunsch tschechischer Sportverbände getroffen.

07:10 MEZ - Zahl der Todesopfer nach russischem Raketenangriff auf Restaurant steigt auf 12

Die Anzahl der Todesopfer durch einen russischen Raketenangriff auf ein Restaurant in der Ostukraine ist auf 12 gestiegen; mindestens 60 Menschen, darunter Kinder, wurden verletzt. Der Kreml behauptet, dass russische Streitkräfte ausschließlich militärische Ziele angegriffen hätten.

Die Tragödie ereignete sich zum Zeitpunkt, als US-Präsident Joe Biden Wladimir Putin als „Paria“ bezeichnete und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz darauf hinwies, dass der russische Präsident durch den gescheiterten Aufstand der Söldnergruppe Wagner geschwächt wurde.

Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete den Angriff auf Kramatorsk als „terroristischen Akt“ und gab in seiner Rede am Mittwochabend bekannt, dass eine Person festgenommen sei, die für die Koordination des russischen Beschusses verantwortlich war.

In der Stadt, die von der Ukraine kontrolliert wird und in der russische Angriffe auch Wohnhäuser, Geschäfte, eine Post und andere Gebäude getroffen haben sollen, sei am Donnerstagmorgen „eine weitere Leiche“ von Rettungskräften entfernt worden, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 12 erhöhe, bestätigt der ukrainische Innenminister Igor Klymenko.

04:00 MEZ – EU will Folgen des gescheiterten Aufstands in Russland erörtern und weitere Unterstützung für die Ukraine zusagen

Bei einem Gipfeltreffen in Brüssel werden die EU-Staatschefs auch mit NATO-Chef Jens Stoltenberg sprechen und darüber diskutieren, welche Rolle die EU bei den westlichen Verpflichtungen zur Stärkung der Sicherheit der Ukraine spielen könnte.

Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas betonte, dass die Staatschefs zweifellos über den abgebrochenen Aufstand der Söldnergruppe Wagner am Samstag diskutieren würden, obwohl es nicht auf der offiziellen Tagesordnung des Gipfels steht und in den vorläufigen schriftlichen Schlussfolgerungen nicht erwähnt wird.

„Es wird auf jeden Fall zur Sprache kommen“, sagte sie am Vorabend des zweitägigen Gipfels in Brüssel, bei dem auch Migration, Beziehungen zu China und andere Themen diskutiert werden.

03:11 MEZ - Kolumbien kündigt diplomatischen Protest nach russischem Raketenangriff in der Ukraine an

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat erklärt, dass seine Regierung als Reaktion auf den russischen Raketenangriff auf die Stadt Kramatorsk in der Ostukraine, bei dem drei kolumbianische Bürger verletzt wurden und 11 Todesopfer sowie mindestens 56 Verletzte zu beklagen sind, eine diplomatische Protestnote an Russland schicken wird.

Sergio Jaramillo, ehemaliger Chef-Verhandlungsführer der kolumbianischen Regierung, der Schriftsteller Hector Abad Faciolince und die Journalistin Catalina Gomez Angel waren für eine Buchmesse in Kiew in die Ukraine gereist und befanden sich in einem Restaurant in Kramatorsk, als die Rakete einschlug.

„Russland hat drei wehrlose kolumbianische Zivilisten angegriffen. Das verstößt gegen die Kriegsprotokolle. Das Außenministerium muss eine diplomatische Protestnote übermitteln“, schrieb Petro auf Twitter.

„Wir erwarten die sichere Rückkehr von Sergio, Hector und Catalina in ihre Heimat.“ Die drei Kolumbianer waren in Begleitung der ukrainischen Schriftstellerin Victoria Amelina, die laut einer Erklärung von Jaramillo und Faciolince „aufgrund einer Schädelverletzung in kritischem Zustand ist“.

Jaramillo, Faciolince und Gomez erlitten leichte Verletzungen und wurden in einem örtlichen Krankenhaus behandelt.