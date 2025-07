Türkische Familie nimmt Pflegekind Joshua auf

Die Stadt Solingen wird unweigerlich mit dem rechtsextremen Brandanschlag 1993 in Verbindung gebracht. Doch ein Blick auf die türkische Community zeigt, dass die Betroffenen sich nicht abgekapselt haben, sondern für Frieden und Toleranz einstehen. Auch in der heutigen Generation zeigen sie soziales Engagement und setzen mit ihren Handlungen ein Zeichen gegen Hass und Rassismus. Familie Ceylan etwa nahm Joshua als Kleinkind in ihre Obhut. Religion und Herkunft spielten dabei keine Rolle.