Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA) warnt vor gravierenden Folgen für den Standort Deutschland durch die Verlagerungen von Investitionen in der Industrie. „Uns droht eine schleichende Erosion mit erheblichen Konsequenzen für Beschäftigung, Wachstum und Wohlstand in Deutschland“, sagte Hildegard Müller der „Welt am Sonntag“ laut Vorabbericht.

Die Bundesregierung müsse deshalb endlich konkrete Maßnahmen ergreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland wieder herzustellen. Die derzeitige wirtschaftliche Krise, deren dramatisches Ausmaß täglich durch neue Zahlen und Statistiken vorgeführt werde, sei anders als viele vorherige Krisen.

„Der typische Anstieg der Arbeitslosenzahlen, der bislang als Weckruf und Krisenindikator galt, bleibt aus.“ Das liege am Fachkräftemangel, der bisher dafür sorge, dass die Produktionsverlagerungen noch nicht sichtbar auf dem Arbeitsmarkt ankämen.

Deutschland sei in Sachen Forschung und Entwicklung führend, doch die Umsetzung der Innovationen inklusive der Ansiedlung entsprechender Arbeitsplätze geschehe immer häufiger im europäischen Ausland oder in den USA, sagte Müller dem Vorabbericht zufolge.

„Im Klartext heißt das: Die Krise setzt sich nicht nur fort und fest, sondern hinterlässt langfristige und bleibende Konsequenzen, die sich erst nach und nach zeigen und greifbar werden.“ Die Politik sei deshalb gefordert, den Ernst der Lage zu erkennen und mit aller Kraft gegenzusteuern.