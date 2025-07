Kraterseen in Trabzon ziehen Naturliebhaber an

Die Kraterseen (Yedigöller) in den 2740 Meter hohen Haldizen-Bergen im türkischen Trabzon faszinieren zu jeder Jahreszeit. Die eindrucksvolle Landschaft in der Schwarzmeerregion ist ein beliebtes Ausflugsziel für Naturliebhaber. Die „Sieben Seen“ haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Touristen-Hotspot entwickelt. Die Umgebung bietet die Möglichkeit, fernab von Stress und Lärm Zeit in der Natur zu verbringen.