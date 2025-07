Paris: Polizei misshandelt Kind mit Down-Syndrom

Bei den Protesten in Paris gegen Polizeigewalt ist ein Junge mit Down-Syndrom festgenommen worden. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie der Junge von den Beamten zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert wird. Die Tötung eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle nahe Paris hatte schwere Unruhen ausgelöst. Vor allem in der Region Paris und Marseille kam es die fünfte Nacht in Folge zu Demonstrationen und zahlreichen Festnahmen.