Dienstag, 4 Juli, 2023

09:23 MEZ – Putin will sich gegen Sanktionen wehren

Russland werde sich gegen westliche „Sanktionen und Provokationen” zur Wehr setzen, sagt Präsident Wladimir Putin bei einem virtuellen Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), zu der auch China und Indien gehören.

Putin kündigt außerdem an, die Beziehungen zu der Organisation zu stärken und den Übergang zu Zahlungen in Lokalwährungen im Außenhandel zu unterstützen.

Er warnt zudem davor, dass das Potenzial für Konflikte und das Risiko einer globalen Wirtschaftskrise zunehmen.

06:47 MEZ – Russisches Militär: Fünf ukrainische Drohnen abgeschossen

Das russische Verteidigungsministerium gibt an, fünf ukrainische „Selbstmord-Drohnen“ in der Region um Moskau abgeschossen zu haben. Demnach gibt es keine Verletzten oder Schäden.

Das Ministerium bezeichnet den Angriff als „terroristischen Akt“ des „Regimes in Kiew“.

06:01 MEZ – Flugbetrieb am Moskauer Flughafen gestört

Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin berichtet von einem weiteren Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt und umliegende Regionen. Der Betrieb am Flughafen Moskau-Wnukowo sei vorübergehend gestört worden.

,,In diesem Moment werden die Angriffe von der Luftverteidigung abgewehrt”, sagt Sobjanin per Telegramm. ,,Alle erkannten Drohnen wurden ausgeschaltet.” Es gibt nach bisherigen Erkenntnissen keine Todesopfer oder Verletzten.

Mindestens drei Drohnen seien in der Region um Moskau abgefangen worden, berichten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Rettungsdienste. Eine weitere sei in der benachbarten Region Kaluga getroffen worden.

05:39 MEZ – Flughafen in Moskau beschränkt Landungen und Starts

Laut einer Nachricht der russischen Bundesluftverkehrsagentur Rosaviatsia per Telegram wurden die Landungen und Starts am Flughafen Moskau-Wnukowo aus ,,technischen Gründen“ eingeschränkt.

Die Einschränkungen seien bis 8:00 Uhr Ortszeit (06.00 MEZ) in Kraft, so die Agentur. Mehrere Flüge seien umgeleitet worden. Andere Flughäfen in Moskau seien nicht betroffen.

Es ist zunächst nicht bekannt, ob am Tag zuvor vereitelte Drohnenangriffe für die Einschränkungen am Flughafen verantwortlich sind.