NGO-Protestaktion: Scholz als Ballon-Kopf

Die Nichtregierungsorganisation ONE hat am Montag mit großen Ballon-Köpfen vor dem Reichstagsgebäude gegen die Kürzung der Gelder für Entwicklungszusammenarbeit protestiert. Die Ballon-Köpfe sollen Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner darstellen. Aktueller Anlass sind die Verhandlungen der Bundesregierung für den Haushalt 2024. Das ursprüngliche Versprechen der Ampel-Koalition, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens in Entwicklungszusammenarbeit zu stecken, werde nicht mehr eingehalten, kritisierte die Organisation.