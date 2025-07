Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat bei seinem Treffen mit jordanischen Amtskollegen die „tief verwurzelten“ Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervorgehoben. Bei dem Konsultationsgipfel am Dienstag in Ankara habe Fidan unterstrichen, dass man in vielen regionalen und internationalen Fragen ähnliche Herangehensweisen habe, so das türkische Außenamt. Zudem sei die Einrichtung interministerieller Konsultationen angekündigt worden.

Fidan habe auch die wachsenden türkisch-jordanischen Handelsbeziehungen gelobt, so das Ministerium. Trotz globaler und regionaler Schwierigkeiten habe das Handelsvolumen beider Länder im vergangenen Jahr die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritten. Beide Länder seien bestrebt, diese positive Dynamik beizubehalten und das Handelsvolumen weiter zu steigern, habe Fidan mitgeteilt.

Auch Safadi habe seinerseits die Bedeutung der Beziehungen Jordaniens zu Türkiye hervorgehoben. Vor dem Hintergrund des Flüchtlingsandrangs aus Syrien habe er daran erinnert, dass beide Länder zu den Hauptaufnahmeländern gehörten, teilte das Ministerium mit. So seien Türkiye und Jordanien bemüht, die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge zu erleichtern und die Syrienkrise zu lösen.