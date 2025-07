Donnerstag, 6. Juli 2023

05:15 MEZ – Laut einem Bericht von Human Rights Watch haben sowohl russische als auch ukrainische Streitkräfte Streubomben eingesetzt, die ukrainische Zivilisten getötet haben sollen. Währenddessen erwägen die USA, ob sie dem Hilferuf der ukrainischen Regierung zur Waffenlieferung nachkommen sollen.

Die internationale Menschenrechtsorganisation fordert sowohl Russland als auch die Ukraine auf, den Einsatz dieser Waffen einzustellen. Gleichzeitig ruft sie die USA dazu auf, keine Lieferungen vorzunehmen.

Über 120 Länder haben das internationale Abkommen zur Verurteilung dieser Waffen unterzeichnet. Diese Waffen setzen in der Regel eine große Anzahl von kleineren Submunitionen frei, die sich über ein weites Gebiet verteilen und Zivilisten Monate oder Jahre später töten oder verstümmeln können.

10:12 MEZ – Weißrussischer Präsident: Wagner-Chef befindet sich nicht in Belarus, sondern in Russland

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin befindet sich laut dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko derzeit nicht in Belarus, wo er nach dem kurzen Aufstand der Söldnergruppe letzten Monat ins Exil geschickt wurde, sondern in St. Petersburg, Russland.

,,Was Jewgeni Prigoschin betrifft, er ist in St. Petersburg. Wo ist er heute Morgen? Vielleicht ist er nach Moskau gegangen, vielleicht irgendwoanders hin, aber er befindet sich nicht auf dem Territorium von Belarus“, sagte Lukaschenko während einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Minsk vor Reportern.

Lukaschenko erklärte, dass er beim Einsatz der Kämpfer der paramilitärischen Gruppe in seinem Land keine Risiken für Belarus sehe. Er fügte hinzu, dass sie zur Verteidigung von Belarus genutzt werden könnten.

10:04 MEZ –Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, bei Raketenangriffen zivile Opfer verursacht zu haben

Maksym Kosyzkyj, Gouverneur der westukrainischen Region Lwiw, gibt auf Telegram bekannt, dass bei dem nächtlichen Raketenangriff Russlands drei Menschen getötet und acht verletzt wurden. ,,Objekte der kritischen Infrastruktur“ seien dabei beschädigt worden.

Der Leiter der von Russland kontrollierten Region Donezk, Denis Pushilin, hat erklärt, dass bei dem ukrainischen Angriff auf Makijiwka zwei Menschen getötet und acht verletzt wurden.

03:58 MEZ – Ukraine meldet Opfer und Infrastruktur-Schäden in Lwiw

Bei dem größten Angriff auf die zivile Infrastruktur in Lwiw seit Beginn des Ukraine-Kriegs im letzten Jahr sind mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Ein Wohngebäude wurde dabei getroffen, ganze Stockwerke zerstört und Straßen mit Trümmern bedeckt.

Vier Menschen wurden getötet und neun weitere verletzt, berichtet Innenminister Ihor Klymenko, während Rettungskräfte in den Trümmern nach weiteren eingeschlossenen Personen suchen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich auf Telegram und sagte: ,,Leider gibt es Verletzte und Tote. Mein Beileid an die Angehörigen! Es wird definitiv eine Reaktion auf den Feind geben. Eine spürbare Reaktion.“

01:49 MEZ – Bürgermeister von Lwiw: Drei Tote nach Raketenangriff

Drei Menschen sind bei einem nächtlichen russischen Raketenangriff auf ein Wohngebäude in Lwiw getötet worden, wie der Bürgermeister der westukrainischen Stadt berichtet.

,,Drei Menschen wurden getötet“, schreibt er in einem Beitrag auf seinem Telegram-Kanal und fügt hinzu, dass etwa 60 Wohnungen und 50 Autos beschädigt seien.

In einem früheren Beitrag gab er an, dass acht Menschen verletzt worden seien. Zunächst ist noch unklar, ob die drei von ihm bestätigten Todesopfer in diese Zahl eingeschlossen sind.

01:49 MEZ – Selenskyj: Gegenoffensive sollte früher beginnen

Laut Experten hat der ukrainische Präsident Selenskyj gegenüber CNN seinen Wunsch geäußert , dass die Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte bereits im Juni starten sollte. Darüber hinaus setzt er sich für die Beschleunigung der Lieferung von Waffen für die Mission seitens der westlichen Verbündeten ein.

,,Mein Wunsch war es, dass unsere Gegenoffensive viel früher stattfindet, denn es war allen klar, dass ein späterer Beginn dazu führen würde, dass ein größerer Teil unseres Territoriums vermint sein würde. Wir geben unserem Feind Zeit und die Möglichkeit, mehr Minen zu platzieren und ihre Verteidigungslinien vorzubereiten“, sagte Selenskyj.

Schwierigkeiten auf dem Schlachtfeld hätten zur Verlangsamung der ukrainischen Streitkräfte bei der Gegenoffensive geführt. Diese ziele darauf ab, Gebiete im Osten und Süden der Ukraine zurückzuerobern, die seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 von Russland besetzt wurden.