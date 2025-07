Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat die Bedeutung des Strategischen Konzepts von 2022 der Nato zur Terrorbekämpfung unterstrichen. Vor diesem Hintergrund erwarte sein Land die Unterstützung aller Bündnismitglieder, sagte Altun in einer Videobotschaft am Montag. „Die Nato hat bisher eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit unseres Landes gespielt“, fügte er hinzu.

Das jüngste Strategiepapier (Nato 2030: United for a New Era) zeige, dass das Bündnis einen Beitrag für die globale Sicherheit leisten wolle. In diesem Zusammenhang hob Altun die Beiträge von Türkiye hervor.

Schwedischer Nato-Beitritt

Bezüglich des schwedischen Nato-Beitrittsprozesses erinnerte Altun an die Forderungen Ankaras im Zusammenhang mit der Terrorbekämpfung. Anders als Finnland habe Schweden keine ausreichenden Schritte unternommen, um die türkischen Sicherheitsbedenken auszuräumen. Türkiye habe daher zunächst nur für Finnlands Nato-Mitgliedschaft grünes Licht gegeben, sagte Altun. Schweden habe nicht genug Entschlossenheit gezeigt, um die Bedingungen des trilateralen Memorandums zu erfüllen und sich vom Terrorismus zu distanzieren“, so Altun.

Zudem dulde Schweden Islamophobie und Rechtsextremismus. „Aktionen und Angriffe gegen Türkiye“ hätten das Vertrauen in Schwedens Regierung untergraben. „Wir möchten noch einmal klar und deutlich daran erinnern, dass die Nato ein Bündnis ist, das demokratischen Werten Vorrang einräumt. Solche hasserfüllten Aktionen gegen Heiligtümer dürfen nicht als Meinungsfreiheit eingestuft werden“, kritisierte der türkische Kommunikationsdirektor.