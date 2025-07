Mit Nadine Dorries ist nun auch bei einem Mitglied des britischen Parlaments das Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, berichtet der „BBC“ am Mittwochmorgen. „Ich kann bestätigen, dass ich positiv auf Coronavirus getestet wurde“, heißt es in einer von britischen Medien verbreiteten Erklärung der für Patientensicherheit, Suizidprävention und psychische Gesundheit zuständigen Staatssekretärin.

Sobald sie das Testergebnis erfahren habe, habe sie alle empfohlenen Schutzmaßnahmen ergriffen und sich selbst in häusliche Isolation begeben. Der Ressortchef im Gesundheitsministerium, Matt Hancock, lobte die 62-Jährige per Tweet, mit der Selbst-Isolation „das Richtige getan zu haben“.

Die Gesundheitsbehörde ermittelt laut Dorries aktuell die Personen, mit denen sie zuletzt Kontakt hatte. Über ihren Zustand gab die frühere Krankenschwester am späten Dienstagabend per Tweet Auskunft. „Es war ziemlich mies, aber ich hoffe, dass ich nun das Schlimmste überstanden habe“, schrieb sie. Mehr Sorge habe sie um ihre 84-jährige Mutter, die bei ihr lebe und nun zu husten begonnen habe. An die Bürger appellierte sie, auf sich aufzupassen – „und wascht alle weiter die Hände“.

Die Zahl der nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten in Großbritannien lag nach Zahlen vom Dienstag bei mehr als 370, sechs Menschen sind bisher an der durch den Erreger verursachten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

FC Arsenal in Selbst-Isolation

Unterdessen wurde das Premier-League-Spiel von Manchester City gegen Arsenal am Mittwoch wegen des Corona-Ausbruchs „als Vorsichtsmaßnahme“ verschoben.

Einige Spieler des Clubs FC Arsenal befinden sich in Selbst-Isolation, nachdem sie zuvor mit dem Olympiakos-Besitzer Evangelos Marinakis in Kontakt gekommen sind, der positiv auf Coronavirus getestet wurde. Sie wurden für 14 Tage in häusliche Quarantäne geschickt.

Am 27. Februar gewannen die Griechen das Europa-League-Spiel in London gegen den FC Arsenal. Olympiakos warf die Londoner damit aus dem Wettbewerb.

Der Trainer von Manchester City Pep Gaurdialo sprach sich inzwischen für die Verschiebung von Spielen aus. Am Dienstag sagte er: „Der Grund, warum wir unseren Job machen, sind die Leute. Wenn die UEFA sagt, wir müssen ohne Zuschauer spielen, machen wir das. Aber wenn das für lange Zeit so gehen soll, hat das keinen Sinn.“