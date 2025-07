Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat anlässlich des Jahrestags des Putschversuchs die internationale Gemeinschaft zum gemeinsamen Kampf gegen die Fetullahistische Terrororganisation (FETÖ) aufgerufen.

Die Organisation gilt in Türkiye als Drahtzieher des vereitelten Putschversuchs vom 15. Juli 2016. Rund 250 Menschen wurden bei dem Umsturzversuch von Putschisten getötet, mehr als 2000 Demonstranten wurden verletzt.

„FETÖ ist eine globale terroristische Organisation und genauso wie im Kampf gegen andere terroristische Organisationen muss auch gegen FETÖ ein internationaler Kampf auf Grundlage von Zusammenarbeit und Solidarität geführt werden“, sagte Altun in einer Videobotschaft, die am Donnerstag bei einer Podiumsdiskussion ausgestrahlt wurde.

„Als Kommunikationsdirektion erzählen wir die epische Geschichte vom 15. Juli und die Geschichte hinter den FETÖ-Verbrechen in Türkiye und im Ausland“, fügte Altun hinzu. Türkiye werde nicht zulassen, dass die Terrorgruppe oder ihre Kollaborateure Erfolg haben. „Wir werden es nicht zulassen, dass FETÖ diejenigen, die Hand in Hand mit der Organisation gingen, zu erreichen versucht, was ihr bislang nicht gelang“, so Altun weiter.

Ohne ein Land namentlich zu nennen, äußerte Altun seine Enttäuschung über das „Schweigen“ von Staaten zum gescheiterten Putschversuch. Türkiye habe große Anstrengungen unternommen, um die FETÖ-Organisation aus allen Institutionen zu entfernen.

Altun rief außerdem zum regionalen und globalen Frieden auf. „Im Türkiye-Jahrhundert wird unser Land den Errungenschaften der letzten 20 Jahre immer wieder neue Errungenschaften folgen lassen und der Verfechter und Beschützer von Demokratie und Frieden in der Region und in der Welt bleiben“, so der türkische Kommunikationsdirektor.