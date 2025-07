Zum siebten Jahrestages des vereitelten Putschversuches vom 15. Juli 2016 in Türkiye haben Staatsoberhäupter aus aller Welt dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan Solidaritätsbekundungen übermittelt.

Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew sagte in seinem Schreiben: „Der Tag der Demokratie und nationalen Einheit, der ein Symbol der Solidarität ist, wird als großer Ehrentag in der türkischen Staatsgeschichte seinen Platz bewahren.“

Volk und Staat Aserbaidschans stünden in jener Putschnacht geschlossen an der Seite von Türkiye, so Alijew. Aserbaidschan verurteile „die Verräter“, die die Verfassung und rechtmäßige Regierung des Landes angriffen.

Auch der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, übersandte eine Botschaft. Er gratulierte dem türkischen Präsidenten zum Jahrestag „der Demokratie und nationalen Einheit“ wie die katarische Nachrichtenagentur QNA berichtete.

Der nordzyprische Präsident Ersin Tatar verurteilte den Putschversuch in seiner Solidaritätsbekundung an Erdoğan „aufs Schärfste“. „Ich gedenke all unserer Märtyrer mit Mitgefühl und spreche den Überlebenden meinen Dank aus.“