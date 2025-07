Ein etwas unbeholfener Bestechungsversuch mit 100 Dollar hat einer 70 Jahre alten US-Bürgerin eine 1000-Euro-Geldbuße beschert. Die Frau konnte am Samstag am Münchner Flughafen keinen Ausweis vorlegen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Sie habe daraufhin versucht, mit 100 Dollar die Kontrolle vor ihrem Flug nach Washington zu umgehen.

Ihren Pass wollte die Reisende auf dem Zubringerflug von Athen im Flugzeug vergessen haben. Während die Beamten sich bei der Fluggesellschaft nach dem Dokument erkundigten, bot die Frau einem Bundespolizisten die 100 Dollar. Auch von der Ablehnung des Beamten habe sie sich nicht beeindrucken lassen und trotzdem einen 100-Dollar-Schein auf den Tresen gelegt.

Als Spaß empfanden die Bundespolizisten dies nicht. Die 70-Jährige musste 1000 Euro als Sicherheitsleistung für die Strafanzeige wegen Bestechung hinterlegen. Da ihr Pass nicht mehr auftauchte, konnte die Frau auch nicht ausreisen. Sie muss nun zunächst einen neuen Reisepass beim US-Konsulat beantragen.