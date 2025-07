Mittwoch, 19. Juli 2023

09:23 MEZ

Russland hat den Vereinten Nationen ein dreimonatiges Ultimatum gestellt, um die Bedingungen eines Memorandums zur Erleichterung russischer Agrarexporte zu erfüllen.

Wenn die Vereinten Nationen nicht innerhalb von drei Monaten die Bedingungen eines Memorandums über russische Agrarexporte umsetzen, werde Moskau nach eigenen Angaben die Gespräche über ein Abkommen, das ukrainische Exporte durch das Schwarze Meer erlaubt, nicht wieder aufnehmen.

„Die UN hat noch drei Monate Zeit, um konkrete Ergebnisse zu erzielen“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Maria Zakharova. „Wenn es konkrete Ergebnisse gibt, werden wir zu den Gesprächen über dieses (weitere) Thema zurückkehren.“

09:36 MEZ- Ukraine: Russland greift Hafen von Odessa an

Nach dem Ende des Getreideabkommens hat Russland die Region Odessa mit Luftangriffen überzogen, so ein hochrangiger ukrainischer Präsidentenberater am Mittwoch. Die Ukraine meldet Schäden am Hafen in Odessa.

Der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak sagte auf Twitter, dass die Angriffe auf den wichtigsten Schwarzmeerhafen der Ukraine die Haltung Russlands zur Lebensmittelsicherheit widerspiegeln.

„Das Ziel Russlands ist es, den ukrainischen Getreide-Export zu verhindern.“, sagte er.

09:29 MEZ- Ungarn: Fünf EU-Staaten fordern Importverbot für ukrainisches Getreide

Fünf osteuropäische Staaten werden die Europäische Union auffordern, den Importstopp für ukrainisches Getreide über die bisher geltende Frist bis zum 15. September hinaus zu verlängern, sagte der ungarische Landwirtschaftsminister Istvan Nagy. Dadurch sollen Verwerfungen auf den eigenen Agrarmärkten vermieden werden.

Auf dem Weg zu dem Treffen in Warschau sagte Nagy am Flughafen, dass neben Ungarn auch Polen, Rumänien, die Slowakei und Bulgarien den Importstopp für Weizen, Mais, Rapssamen und Sonnenblumenkerne aufrechterhalten wollen.

Er fügte hinzu, dass sie jedoch auch eine Option diskutieren würden, bei der die Länder die EU einzeln bitten könnten, Produkte auf die Verbotsliste zu setzen.

08:22 MEZ- Ukraine: „Erfolgreiche Operation“ nach Brand auf Militärgelände

Ukrainische Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge eine erfolgreiche Operation auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim durchgeführt. Nach Angaben der Behörden ist auf einem Militärgelände ein Feuer ausgebrochen. Daraufhin sei die Evakuierung von Zivilisten angeordnet worden.

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanov, sagte in sozialen Netzwerken: „Auf der besetzten Krim wurde eine erfolgreiche Operation durchgeführt. Der Feind verheimlicht das Ausmaß des Schadens und die Zahl der Opfer.“

Nach Behördenangaben ist das Feuer auf einem Übungsplatz ausgebrochen sein. 2.000 Zivilisten seien in Sicherheit gebracht worden.

Bisher machten die russischen Behörden keine Angaben zur Brandursache. Russische Medien berichteten jedoch über Explosionen und zeigten Bilder von schwarzen Rauchsäulen, die zum Himmel aufstiegen.

07:04 MEZ- Ukraine zerstört 37 von 63 russischen Flugobjekten

Russland hat die Hafenstadt Odessa massiv angegriffen.

Die ukrainischen Luftstreitkräfte gaben bekannt, dass sie bei dem nächtlichen Raketen- und Drohnenangriff 37 von 63 Flugobjekten abgeschossen haben, darunter 23 Selbstmord-Drohnen und 14 Marschflugkörper.

Ziel der Angriffe seien Infrastruktur und militärische Einrichtungen gewesen, so die ukrainische Luftwaffe.

05:19 MEZ- Krim: 2.000 Menschen sollen evakuiert werden

Auf einem Militärgelände auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist nach Behördenangaben ein Feuer ausgebrochen. Wie der russische Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, mitteilte, wurde die Evakuierung von 2000 Zivilisten angeordnet.

20:55 MEZ- Russland warnt Ukraine vor Getreideexporten ohne russische Erlaubnis

Russland hat die Ukraine nach dem Auslaufen des Abkommens zur Ausfuhr ukrainischen Getreides vor weiteren Exporten über das Schwarze Meer gewarnt.

„Ohne angemessene Sicherheitsgarantien entstehen hier (im Schwarzen Meer) bestimmte Risiken“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Sollte eine neue Vereinbarung ,,ohne Russland formalisiert werden, dann sollten diese Risiken berücksichtigt werden”, fügte er hinzu.

Den Rückzug aus dem Abkommen begründete Peskow damit, dass bestimmte Elemente der Vereinbarung, die den Export russischer Lebensmittel und Düngemittel ermöglichen sollten, nicht eingehalten wurden.

Die Ukraine meldet russische Angriffe in Odessa und Kiew

Odessa ist in der Nacht wieder von Russland angegriffen worden. Der Hafen der Stadt setzt ukrainischen Angaben zufolge seine Arbeit auch während der Angriffe fort.

Die ukrainische Luftwaffe soll damit beschäftigt gewesen sein, einen russischen Angriff auf Kiew, die Hauptstadt, abzuwehren, wie die Militärverwaltung der Hauptstadt im Telegram-Kanal mitteilte. Ein Augenzeuge berichtete gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, er habe Explosionen gehört und Rauch in der Nähe von Kiew aufsteigen sehen.

Die ukrainischen Luftabwehrsysteme sind nach Angaben des Gouverneurs der Region gegen einen russischen Luftangriff eingesetzt worden. Regionalgouverneur Oleg Kiper hatte die Bevölkerung zuvor aufgerufen, bis zur Aufhebung des Luftalarms in den Schutzräumen zu bleiben.

Russland versuche, ,,die ganze Welt in Angst und Schrecken zu versetzen, vor allem diejenigen, die für den Getreidekorridor arbeiten wollen ... die Ukraine, die Türkei und die Vereinten Nationen”, sagte Serhij Bratschuk, Sprecher der Militärverwaltung von Odessa, auf Telegram.

Im gesamten östlichen Teil der Ukraine herrscht seit kurz nach Mitternacht Luftalarm.

Pro-Kreml-Militärblogger gaben an, dass die Angriffe ,,massiv” waren und Moskau eine Kombination aus Raketen und Drohnen einsetzte, um Odessa und andere Regionen anzugreifen.

Kreml-freundliche Militärblogger gaben an, dass die Angriffe ,,massiv” waren und Moskau eine Kombination aus Raketen und Drohnen eingesetzt hatten, um Odessa und andere Regionen anzugreifen.