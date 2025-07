Türkiye und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben insgesamt 13 Verträge im Wert von 50,7 Milliarden Dollar unterzeichnet. Beide Seiten hätten sich auf die Einrichtung eines hochrangigen strategischen Rates geeinigt, teilte die türkische Kommunikationsdirektion am Mittwoch in einer Erklärung mit. Die Beziehungen zwischen Türkiye und den Vereinigten Arabischen Emiraten seien durch die Vereinbarung auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft gehoben worden. Zu den vereinbarten Bereichen würden Energie, Transport, Infrastruktur, Verteidigungsindustrie und künstliche Intelligenz gehören.

Im Rahmen der Vertragsunterzeichnung haben sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der Präsident der VAE, Scheich Muhammad bin Zayid bin Sultan Al Nahyan, im Al Watan Palace in Abu Dhabi Gespräche auf Delegationsebene geführt. Anlässlich des 50. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu den VAE äußerte Erdoğan seine Zufriedenheit über die Entwicklung des engen Dialogs und der Zusammenarbeit.

Türkiye wolle die rechtliche Infrastruktur mit den VAE in Bereichen wie Investitionsförderung, Sicherheit, erneuerbare Energien und Verkehr stärken. Türkiye werde mit den VAE die Beziehungen regelmäßig auf höchster Ebene im Rahmen des Hochrangigen Strategischen Rates behandeln, betonte der türkische Präsident. Erdoğan kündigte für den Herbst zudem an, ein Handels- und Investitionsforum in Istanbul veranstalten zu wollen. Damit soll das Abkommen „unserer Geschäftswelt“ vorgestellt werden.

