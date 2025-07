Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse, hat Angriffe auf Feuerwehrmitglieder scharf kritisiert. ,,Angriffe auf Menschen, die helfen wollen, sind für uns untragbar”, sagte er der Mediengruppe Bayern (Donnerstag). ,,Nicht nur an Silvester werden Feuerwehrangehörige angegriffen. Häufig kommt es in Situationen, die für die Menschen sehr belastend sind, zu Übergriffen – etwa bei einem Rettungsdiensteinsatz, bei dem man selbst nichts tun kann und sich als Angehöriger hilflos vorkommt”, berichtete Banse. ,,Dies entlädt sich unter Umständen in Aggression.”

Zudem sagte der Feuerwehr-Präsident: ,,Leider ist es immer häufiger so, dass die Feuerwehren für Einsätze gerufen werden, weil die Menschen sich nicht mehr selbst so helfen können, wie es früher noch der Fall war.” Es sei wichtig, diese Fähigkeit wiederherzustellen.

Die meisten Angriffe ereigneten sich demnach im Jahr 2022 mit 27 Taten gegen Feuerwehrleute und 132 gegen Rettungskräfte. Die drei häufigsten Delikte waren Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung. Aber auch gefährliche Körperverletzung und vorsätzliche einfache Körperverletzung wurden registriert.