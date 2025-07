Fast fünf Milliarden Menschen weltweit sind einer aktuellen Studie zufolge in Onlinenetzwerken aktiv - das sind mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung. Die Zahl entspreche einem Anstieg von 3,7 Prozent zum Vorjahr, hieß es im aktuellen Vierteljahresbericht des digitalen Beratungsunternehmens Kepios. Laut dessen Berechnungen nutzen damit fast so viele Menschen Onlinenetzwerke wie das Internet mit derzeit 5,19 Milliarden Nutzern.

Laut dem Bericht gibt es aber bei der Nutzung von Online-Plattformen große Unterschiede. In Ost- und Zentralafrika etwa nutzt demnach nur einer von elf Menschen Onlinenetzwerke. In Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, ist es einer von dreien.

Auch verbringen Menschen laut den Berechnungen der Forscher mehr Zeit in Onlinenetzwerken: Die tägliche Durchschnittszeit stieg demnach um zwei Minuten auf zwei Stunden und 26 Minuten. Dabei stellten die Forscher jedoch erhebliche Unterschiede fest: Während Brasilianer im Durchschnitt drei Stunden und 49 Minuten am Tag in Onlinenetzwerken unterwegs sind, halten sich Japaner weniger als eine Stunde dort auf.

In ihrem Bericht kommen die Forscher zu dem Schluss, dass der durchschnittliche Onlinedienst-Nutzer auf sieben Plattformen aktiv ist. Über drei der beliebtesten verfügt demnach der US-Konzern Meta mit seinen Diensten Whatsapp, Instagram und Facebook. In China wiederum werden vorrangig der Messengerdienst WeChat, die App Tiktok sowie deren lokale Version Douyin genutzt. Zu den darüber hinaus am häufigsten genutzten Onlinediensten gehören zudem Twitter, Messenger und Telegram.