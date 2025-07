Die DITIB-Mevlana-Moschee im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen hat nach eigenen Angaben einen antimuslimischen Drohbrief erhalten. Die Gemeinde soll den Brief am Freitag bekommen haben. Auch rassistische Beleidigungen gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sollen darin enthalten sein.

Die Gemeinde verurteilte die Tat in einer schriftlichen Erklärung. Der Brief sei ein „Angriff auf die Werte der Toleranz und des Respekts“. Die Moscheegemeinde lehne „Hass und Intoleranz“ ab und glaube an den Wert eines „harmonischen Miteinanders“ und einer „solidarischen Gesellschaft“.

Die Verfasser rufen die Verantwortlichen auf, gegen Hassverbrechen vorzugehen. Weil der Fall als politisch motivierte Tat gewertet werde, habe der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen, heißt es in der Pressemitteilung.