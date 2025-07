Im sächsischen Sebnitz im Erzgebirge sind vier teilweise maskierte Unbekannte in ein von Flüchtlingen bewohntes Haus eingedrungen und haben mehrere Bewohner attackiert. Wie die Polizei in Dresden am Sonntag mitteilte, riefen sie bei der Tat vom Samstagabend ausländerfeindliche Parolen. Die Angreifer flüchteten, als Anwohner hinzukamen.

Laut Polizei betrat die Gruppe das Gebäude durch eine Hintertür, anschließend schlugen zwei Verdächtige nach einem 18-jährigen Bewohner und drückten ihn gegen eine Wand. Außerdem bewarfen sie den Jugendlichen und einen 16-jährigen weiteren Bewohner mit Gegenständen. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen, die vor Ort ambulant versorgt werden mussten. Der 16-Jährige blieb unverletzt.

Einsatzkräfte der Polizei suchten die Umgebung ab, konnten allerdings keine Verdächtigen finden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs übernahm der Staatsschutz der Dresdner Polizei. Die Beamten baten Zeugen um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen.