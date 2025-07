Indien: Hochwasser am Taj Mahal

Nach heftigen Monsun-Regenfällen in Indien hat der Fluss Yamuna, der durch die Hauptstadt Neu Delhi fließt, am Mittwoch einen Rekordwasserstand erreicht. Auch das berühmte Mausoleum Taj Mahal am Südufer des Flusses ist vom Hochwasser betroffen. Das Wasser stieg bis zum Rand des UNESCO-Weltkulturerbes an, wie Bilder und Videos zeigten.Starke Regenfälle, die heftige Überflutungen und Erdrutsche auslösen, sind in der derzeitigen Monsunzeit in Südasien normal. Der Monsun dauert gewöhnlich von Juni bis September. Die Schäden sind oft groß - Häuser werden weggeschwemmt, es gibt immer wieder Todesopfer. Gleichzeitig ist der Regen für die Landwirtschaft, von der ein Großteil der Bevölkerung lebt, lebenswichtig.