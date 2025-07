Türkiye hat die jüngste Koranverbrennung vor der irakischen Botschaft in Kopenhagen scharf verurteilt. Dänemark müsse strenge Maßnahmen ergreifen, um solche „abscheulichen Angriffe“ auf das heilige Buch der Muslime zu verhindern, forderte das türkische Außenministerium in einer Erklärung vom Montag.

„Die dänischen Behörden müssen im Rahmen ihrer internationalen Verantwortung handeln (...), hieß es. Denn solche „Angriffe“ schürten Hass gegen den Islam und deren Anhänger.

Am Montag hatten Mitglieder der radikalen Gruppierung „Dänische Patrioten“ zwei Exemplare des Korans verbrannt. Die Gruppe ist für ihre islamfeindliche und rechtsextremistische Haltung bekannt. In den vergangenen Monaten gab es in nordeuropäischen Ländern eine Reihe von Koranschändungen, die Proteste in der islamischen Welt auslösten.