Nach dem Ausbruch der verheerenden Waldbrände in Griechenland hat das Nachbarland Türkiye seine Hilfe zugesichert. Ankara sei bereit, Athen bei der Bekämpfung der schweren Waldbrände zu unterstützen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montag. Zwei amphibische Löschflugzeuge und ein Löschhubschrauber seien bereits in das Nachbarland geschickt worden, erklärte der türkische Staatschef.

Türkiye zeige nicht nur auf die Brände im eigenen Land eine schnelle Reaktion, sondern wolle auch anderen Ländern in Not Hilfe anbieten, betonte Erdoğan. Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis bedankte sich bei Türkiye für seine Unterstützung im Kampf gegen das Feuer.

Obwohl mehr als 100 Löschflugzeuge und Helikopter seit Tagen im Einsatz sind, toben die Brände in zahlreichen Regionen Griechenlands weiter. Auch am Dienstag werde die Brandgefahr extrem hoch sein, teilte der Zivilschutz mit.

Rhodos von Waldbränden stark betroffen

Schlimm ist die Lage im Südosten der Ferieninsel Rhodos. Dort wehen starke Winde und fachen immer wieder die Flammen an. Am Montag brannten mehrere Häuser auf den Bergen der Insel aus, wie das staatliche Fernsehen berichtete. Reporter vor Ort befürchteten, dass diese Brände erneut Hotelanlagen bedrohen könnten. Dort wurden zuletzt Tausende Touristen und Bewohner in Sicherheit gebracht.

Der Schaden auf Rhodos ist bereits groß. Etwa zehn Prozent der Hotels der Insel sind nach Angaben des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis am Wochenende beschädigt worden. Die meisten beschädigten touristischen Anlagen befinden sich südlich der Region von Lindos.

Auch die Insel Euböa wird von Bränden heimgesucht. Betroffen ist vor allem die Region der kleinen Hafenstadt Karystos. Der Feuerwehr ist am Montag gelungen, einen Brand auf der Ferieninsel Korfu einzudämmen. Rund 1000 Touristen, die in Sicherheit gebracht worden waren, kehrten nach und nach in ihre Hotels zurück, wie der örtliche staatliche Regionalsender ERA-Korfu am Montagabend berichtete.

