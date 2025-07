Koranverbrennung löst Massenproteste in Jemen aus

In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa haben am Montag mehrere Tausend Menschen gegen Koranverbrennungen in Dänemark und Schweden protestiert. Die Demonstranten hielten Koran-Exemplare in die Höhe und skandierten Slogans gegen die Schändung ihres heiligen Buchs.