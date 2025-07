Mittwoch, 26. Juli, 2023

10:57 MEZ— Kuleba besucht Liberia zum ersten Mal in der Geschichte diplomatischer Beziehungen

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba besucht am heutigen Mittwoch das afrikanische Land Liberia. Zuvor hatte Putin einen Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg angekündigt.

Kulebas Liberia-Besuch wird vom ukrainischen Außenministerium als der erste Besuch in diesem Land in der Geschichte der diplomatischen Beziehungen bezeichnet. Ukraine soll damit den russischen Einfluss in Afrika und im ,,globalen Süden” verhindern.

Kuleba soll mit der Führung Liberias Verhandlungen über die Sicherstellung des Exports von ukrainischem Getreide nach Afrika und die Unterstützung der Friedensformel von Präsident Wolodymyr Selenskyj führen.

,,Die Ukraine will sich die Unterstützung der afrikanischen Länder sichern, um weiterhin Getreide über das Schwarze Meer zu exportieren", sagt der Sprecher des Außenministeriums, Oleg Nikolenko.

01:29 MEZ—Ukraine: Verbündete sagen über 244 Millionen Dollar für Minenräumung zu

Die Ukraine erhält nach eigenen Angaben von ihren Verbündeten rund 244 Millionen Dollar sowie Spezialausrüstung für die humanitäre Minenräumung.

„Unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, das gesamte Gebiet zu entminen, um Menschenleben zu retten, sondern auch darin, diesen Prozess zu beschleunigen“, sagt die stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Julija Swyrydenko.

Das sei eine Frage des wirtschaftlichen Aufschwungs, denn je schneller potenziell verminte Flächen wieder nutzbar seien, desto schneller werde sich die Wirtschaft dort entwickeln, so Swyrydenko.