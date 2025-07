Ecuador: Sicherheitskräfte stürmen Gefängnis

Nach heftigen Aufständen in einem ecuadorianischen Gefängnis haben Sicherheitskräfte die Anlage in Guayaquil am Dienstag gestürmt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren rund 2700 Sicherheitskräfte im Einsatz, um die Kontrolle zurückzuerlangen.Soldaten und Polizeibeamte hätten die Anlage nach illegalen Waffen, Munition und Sprengstoff durchsucht. In dem Gefängnis waren am Wochenende Kämpfe zwischen rivalisierenden Banden ausgebrochen. In vier weiteren Gefängnissen wurden nach Angaben der Behörden zwischenzeitlich etwa 90 Sicherheitsbeamte von Insassen als Geiseln festgehalten. Bei der Gewaltwelle am Wochenende sollen mehr als 30 Menschen gestorben sein.