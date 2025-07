Der türkische Nachrichtendienst (MIT) hat einen führenden Vertreter der Terrororganisation PKK/YPG im Nordirak ausgeschaltet. Wie Sicherheitsbehörden am Donnerstag mitteilten, wurde Mesut Celal Osman, der sogenannte Sindschar-Chef der PKK, bei einer Operation in der Region Sindschar außer Gefecht gesetzt. Osman soll junge Menschen in Syrien zwangsrekrutiert und zahlreiche Angriffe gegen türkische Sicherheitskräfte angeordnet haben.

Osman war unter dem Decknamen „Zagros Cekdar“ bekannt. 2018 soll er von Syrien in den Irak emigriert sein. Türkischen Quellen zufolge sollte er dort die geschwächte Terrororganisation unterstützen. Osman habe versucht, die lokale Bevölkerung mit Gewalt einzuschüchtern. Auf dem Weg zu einem PKK-Treffen in Sindschar sei er von der MIT getötet worden, so die türkischen Sicherheitsbehörden.

Die Terrororganisation PKK verübt seit über 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht, darunter Frauen und Kinder. Auch die USA und die EU stufen sie als Terrororganisation ein. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK.