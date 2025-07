Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat Ankaras scharfe Verurteilung der Koranschändungen in Europa bekräftigt und die Aktionen als „Seuche“ bezeichnet. Fidan sagte am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ungarischen Amtskollegen Peter Szijjarto in Budapest, er glaube, dass die islamische Welt bei der Sitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) am 31. Juli diesbezüglich einige Entscheidungen treffen werde.

Fidan zog dabei Parallelen zu den Ereignissen des Holocaust. Vieles in Europa habe mit dem Verbrennen von Büchern begonnen, sagte er. Der türkische Chefdiplomat kritisierte, dass die Beleidigung heiliger Bücher unter staatlicher Aufsicht fälschlicherweise als Meinungsfreiheit definiert werde. Er warnte vor den strategischen, sozialen und weiteren Folgen dieser Haltung. Sein Land könne die Verunglimpfung heiliger Werte nicht tolerieren.

Europäische Politiker und Amtsträger begännen erst jetzt, sich dieses Themas bewusst zu werden. Es bleibe jedoch abzuwarten, „wie sie dies in ihrer Praxis und Politikgestaltung umsetzen werden“, so Fidan.

Szijjarto: Verbrennung heiliger Schriften inakzeptabel

Der ungarische Außenminister hingegen sagte, Türkiye spiele in der neuen geopolitischen und wirtschaftlichen Ära eine viel wichtigere Rolle für die Sicherheit ganz Europas als je zuvor. Türkiye werde bald zu den einflussreichsten Ländern der Welt gehören. Ungarn werde Türkiye auf diesem Weg begleiten, versicherte Szijjarto.

Er stimmte auch den Äußerungen Fidans zu den Angriffen auf den Koran in Europa zu. Ungarn sei ein christliches Land, welches das Christentum ernst nehme. Die Verbrennung heiliger Schriften könne von der ungarischen Regierung daher unter keinen Umständen als Freiheit akzeptiert werden.

In den vergangenen Tagen waren in Schweden und Dänemark erneut Exemplare des Korans unter Polizeischutz verbrannt worden. Türkiye, Saudi-Arabien und andere Länder verurteilten die genehmigten Koran-Verbrennungen scharf.