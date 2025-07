Freitag, 28. Juli 2023

10:40 MEZ – Der russische Präsident Wladimir Putin hat erklärt, dass Moskau die Vorschläge einiger afrikanischer Staats- und Regierungschefs zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine ,,sorgfältig” prüfe.

,,Wir respektieren Ihre Initiativen und werden sie sorgfältig prüfen”, sagte Putin am zweiten Tag eines Russland-Afrika-Gipfels in St. Petersburg.

,,Frühere Vermittlungsinitiativen wurden von den sogenannten fortgeschrittenen Demokratien monopolisiert. Jetzt ist auch Afrika bereit, zur Lösung von Problemen beizutragen, die scheinbar nicht in seine Zuständigkeit fallen”, sagte er.

Der Russland-Afrika-Gipfel findet statt, nachdem Russland ein Abkommen über ukrainische Getreideexporte durch das Schwarze Meer aufgekündigt hat, was bei afrikanischen Staaten Besorgnis ausgelöst hat.

13:08 MEZ – Ukraine: Russland bedroht zivile Schiffe im Schwarzen Meer

Der Stabschef des ukrainischen Präsidenten behauptet, Russland habe zivile Schiffe im Schwarzen Meer bedroht. Er forderte die internationale Gemeinschaft dazu auf, dies zu verurteilen, und bezeichnete den Schritt als ,,Methoden von Terroristen”.

Russland hatte vergangene Woche die von Türkiye vermittelte Vereinbarung mit der Ukraine aufgekündigt. Durch den Deal konnte die Ukraine Getreide sicher über das Schwarze Meer exportieren. Russland hat daraufhin die Warnung ausgesprochen, dass Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, als militärische Ziele betrachtet werden könnten.

,,Russische Kriegsschiffe bedrohen die Zivilbevölkerung im Schwarzen Meer und verletzen damit alle Normen des internationalen Seerechts”, schrieb Andrij Jermak, Leiter des Büros von Präsident Wolodymyr Selenskyj, in der Messaging-App Telegram.

In einer separaten Erklärung teilte der ukrainische Grenzschutz mit, er habe am Donnerstag eine Warnung abgefangen, die ein russisches Kriegsschiff an ein ziviles Schiff in der Nähe eines ukrainischen Hafens übermittelt habe. Der Name des Schiffes oder des Hafens wurde nicht genannt.

In der Erklärung wurde die russische Seite mit den Worten zitiert: ,,Ich warne Sie vor dem Verbot, die Häfen der Ukraine anzulaufen”.

,,Außerdem wird der Transport jeglicher Fracht in die Ukraine von der russischen Seite als potenzieller Transport militärischer Fracht betrachtet”, hieß es darin. Das Land, unter dessen Flagge das Schiff fährt, werde als Konfliktpartei in der Ukraine betrachtet.

13:07 MEZ – Polen billigt umstrittenes Gesetz über russischen Einfluss

Polen hat ein umstrittenes Gesetz über russische Einflussnahme verabschiedet, das sich gegen die Opposition richten soll und von den USA und der Europäischen Union kritisiert wird.

Das Gesetz wurde im Mai von Polens regierender Rechtspartei ,,Recht und Gerechtigkeit” vorgeschlagen. Nach der Kritik schlug Präsident Andrzej Duda dringend Änderungen vor, um das Gesetz abzuschwächen.

Das Unterhaus (Sejm) stimmte mit 235 zu 214 Stimmen bei vier Enthaltungen dafür, das Veto des Senats gegen den von Duda geänderten Gesetzentwurf zurückzuweisen. Das Gesetz muss nun noch von Duda unterzeichnet werden, um inkraft zu treten.

Der geänderte Gesetzentwurf sieht vor, dass eine Kommission prüfen soll, ob Politiker zwischen 2007 und 2022 unter russischem Einfluss Entscheidungen getroffen haben, die die Sicherheit Polens gefährden könnten.

Dies sei aus Gründen der Transparenz notwendig und um zu verhindern, dass Russland die Stabilität Polens in Zukunft beeinflusst, so Duda.

Polen unterstützt die benachbarte Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg und liefert Kiew Waffen, humanitäre Hilfe und politischen Rückhalt. Dies hat zu scharfen Kommentaren aus Moskau geführt.

12:50 MEZ – Katar stellt der Ukraine humanitäre Hilfe im Wert von 100 Millionen Dollar zur Verfügung

Katar wird der Ukraine humanitäre Hilfe in Höhe von 100 Millionen Dollar in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Minenräumung zur Verfügung stellen, erklärte der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal am Freitag nach Gesprächen mit dem Premierminister des Golfstaates.

Katar hatte bereits am Freitag angekündigt, dass Premierminister Scheich Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, der auch als Außenminister fungiert, die Ukraine besuchen wird.

12:33 MEZ – Russischer Olympia-Chef wirft IOC Parteinahme für Ukraine vor

Der Chef des russischen Olympischen Komitees hat dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) am Freitag Parteinahme vorgeworfen, nachdem dieses die Sportverbände zu Sensibilität im Umgang mit ukrainischen Athleten aufgerufen hatte.

,,Die fragliche Erklärung deutet darauf hin, dass sich das IOC in dem politischen Konflikt für eine Seite entschieden hat und im Interesse dieser Seite zu handeln beginnt”, sagte Stanislaw Posdnjakow auf Telegram.

Am Donnerstag wurde die ukrainische Fechterin Olha Kharlan bei den Fechtweltmeisterschaften in Mailand disqualifiziert, nachdem sie sich geweigert hatte, ihrer geschlagenen russischen Gegnerin Anna Smirnova die Hand zu geben. Nach den Regeln des Internationalen Fechtverbandes (FIE) müssen sich die beiden Fechterinnen die Hand geben.

Nach dem Vorfall forderte das IOC die internationalen Verbände auf, ,,Situationen, an denen ukrainische und einzelne neutrale Athleten beteiligt sind, mit der nötigen Sensibilität zu behandeln”.

10:30 MEZ – Premierminister von Katar in der Ukraine

Der Premierminister von Katar, Scheich Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, der auch Außenminister ist, besucht die Ukraine. Er will mit dem ukrainischen Premierminister und dem Außenminister zusammenkommen.

10:11 MEZ – Ägyptischer Präsident drängt Russland zur Wiederbelebung des Getreideabkommens

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat Russland aufgefordert, das Schwarzmeer-Getreideabkommen wiederzubeleben, das der Ukraine trotz des Krieges den Getreideexport über ihre Seehäfen erlaubt hatte und letzte Woche gescheitert war.

Sisi sagte auf dem Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg, es sei ,,wichtig, eine Einigung“ über die Wiederbelebung des Abkommens zu erzielen, das Russland aufgekündigt hatte, weil es der Ansicht war, dass die Ukraine und der Westen ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten haben.

Der Lebensmittelimporteur Ägypten ist einer der Hauptabnehmer von Getreide aus der Schwarzmeer-Region.

10:04 MEZ – Präsident der Republik Kongo fordert Ende des Russland-Ukraine-Konflikts

Der Präsident der Republik Kongo, Denis Sassou Nguesso, hat ein Ende des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine gefordert und erklärt, der von afrikanischen Staats- und Regierungschefs vorgelegte Friedensplan verdiene Beachtung.

Nguesso sprach auf einem Russland-Afrika-Forum in St. Petersburg auf Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser sagte, der Friedensvorschlag werde im Laufe des Tages diskutiert.

05:20 MEZ – Russland vereitelt ukrainischen Drohnenangriff in der Region Moskau

Das russische Verteidigungsministerium sagt, in der Nacht wurde ein ukrainischer Drohnenangriff in der Region Moskau vereitelt.

,,Die Drohne wurde mit Hilfe der Luftabwehr zerstört”, teilte das Ministerium auf Telegramm mit. Sie fügen hinzu, dass es keine Opfer oder Schäden gab.

Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin hatte zuvor den Angriff angekündigt, ohne den Ort des Angriffs zu nennen.

,,Es wurde ein Versuch eines feindlichen Drohnenangriffs unternommen”, sagte er auf Telegram.

Der Angriffsversuch erfolgte wenige Tage, nachdem die Ukraine einen Drohnenangriff im Zentrum Moskaus für sich reklamiert hatte.

06:14 MEZ – Japan weitet Sanktionen gegen Russland wegen der Invasion in der Ukraine aus

Japan hat die Sanktionen gegen Russland wegen dessen Einmarsch in der Ukraine verschärft und eine erweiterte Liste angekündigt. Dieses enthält ein Exportverbot für Elektrofahrzeuge.

Tokio hat bereits das Vermögen russischer Einzelpersonen und Gruppen eingefroren. Sowie die Ausfuhr von Waren an russische militärische Organisationen die Ausfuhr von Bau- und Ingenieurdienstleistungen verboten.

Die neuen Sanktionen, die am Freitag vom Kabinett von Ministerpräsident Fumio Kishida gebilligt wurden, werden am 9. August in Kraft treten.

,,Da es mehr als ein Jahr her ist, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist, haben wir die Liste der Güter, die unter das Exportverbot fallen, erweitert”, sagt der Ministerialbeamte Noriyuki Kuroda gegenüber Reportern.

22:16 MEZ – USA wollen im September Abrams-Panzer an die Ukraine liefern

Politico sagt, US-Panzer Abrams wird wahrscheinlich im September auf dem ukrainischen Schlachtfeld eintreffen.

Einige Abrams-Panzer werden im August zur Renovierung nach Deutschland geschickt. Die beendeten Panzer werden nach dem Prozess im September an die Ukraine verschifft.

Ein Beamter ging nicht auf die Zeitpläne für die Panzer ein. Stattdessen sprach er allgemeiner über die Unterstützung der Ukraine auf lange Sicht. Er erwähnte, dass die USA ,,mit unseren europäischen Verbündeten zusammenarbeiten, um Einrichtungen für die Instandhaltung von schweren Panzern zu schaffen, insbesondere für Gefechtsschäden”. Dies bezieht sich auf die Abrams-Panzer und andere schwere Panzer, die der Ukraine gespendet wurden.

,,Gleichzeitig stellen wir sicher, dass sie die entsprechende Ausbildung erhalten, nicht nur für die Reparatur, sondern auch für Ersatzteile”, sagt der Beamte.