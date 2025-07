Sprinkleranlagen an Bord hätten nach Ansicht von Brandexperte Frank Hachemer das Feuer auf dem Auto-Frachter „Fremantle Highway“ vor der niederländischen Küste eindämmen können. Der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands sagte der Mediengruppe Bayern (Montagsausgaben), Akkus in Elektroautos würden brennen, wenn sie eine Innentemperatur von 60 Grad Celsius erreichen. „Wenn ich es schaffe, die Temperatur darunter zu halten“, werde ein Akku nicht mehr brennen. „Man muss den Akku also kühlen.“

An Bord des Frachters sind knapp 500 Elektroautos; wahrscheinlich wurde das Feuer durch ein in Brand geratenes E-Auto ausgelöst.

Akkus in Elektroautos brauchen viel Wasser zum Löschen

Bei einem Brand setze der Akku „mit einer sehr heftigen Stichflamme Energie frei“, beschrieb Hachemer. „Der Akku muss danach gekühlt werden, bis die chemischen Prozesse dauerhaft gestoppt sind. Das kann auch viele Stunden dauern.“ Benötigt werde „viel mehr Wasser“ als beim Brand eines konventionellen Autos, sagte der Vizeverbandspräsident den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.

Auf die Frage, ob Besitzer eines Elektroautos ihr Auto auch selbst löschen können, sagte Hachemer: „Da kann man mit einem Feuerlöscher versuchen, den Brand einzudämmen. Wenn man den Brand in der Entstehung schon löschen kann, ist das super. Das sollte man auch versuchen.“ Wenn der Brand aber fortschreite oder der Akku brenne, dann „können Sie nichts mehr machen, weil Sie nicht genügend geeignetes Löschmittel zur Hand haben.“ Dann sei die Feuerwehr gefragt.

Sprinkleranlagen könnten Brände verhindern

Hachemer plädierte dafür, Sprinkleranlagen an Bord von Auto-Frachtern zu installieren. Er sagte, dass diese das Feuer auf dem Frachter „Fremantle Highway“ hätten eindämmen können. Er verwies auf ein Konzept für den Einbau von Sprinkleranlagen in Fahrzeugtransportern, das von der Firma Rosenbauer Brandschutz entwickelt wurde . Er sagte, dass diese Anlagen die Temperatur in den Fahrzeugen unter 60 Grad Celsius halten und so einen Brand verhindern könnten.