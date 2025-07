Aschura-Tag: Gedenken an Märtyrer von Kerbela

Der islamische Monat Muharram hat für Muslime weltweit einen hohen spirituellen Wert. Den Überlieferungen nach sollen viele historische Ereignisse in diesem Monat stattgefunden haben. Jahr für Jahr erinnern sich Muslime am 10. Muharram an ein trauriges Ereignis in der islamischen Geschichte: die Schlacht von Kerbela. Der Propheten-Enkel Hussein und Dutzende seiner Gefährten wurden demnach 680 n. Chr. an jenem Tag bei Kerbela, im heutigen Irak, ermordet.Vor der Sümbül-Efendi-Moschee in Istanbul wird seit der Eroberung Istanbuls mit der Tradition des Aschura-Kochens der Märtyrer von Kerbela gedacht. Am Freitag wurden 5000 Portionen der Süßspeise nach einem 300 Jahre alten Originalrezept zubereitet und an Passanten verteilt.