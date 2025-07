Peru: Ausgebrochener Stier sorgt für Panik

Ein wild gewordener Stier hat in den Straßen der peruanischen Stadt Ayacucho für Angst und Schrecken gesorgt. Bei dem Vorfall am Freitag wurden mehrere Personen verletzt, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Das Tier war während einer Veranstaltung aus einer Arena entkommen. Auch Fahrzeuge sollen dabei zu Schaden gekommen sein, wie örtliche Medien berichteten.