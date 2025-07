Dienstag, 1. August , 2023

Drei ukrainische Seedrohnen haben 340 km südwestlich von Sewastopol zwei Schiffe der russischen Schwarzmeer-Marine angegriffen, wie die Nachrichtenagentur TASS das russische Verteidigungsministerium zitiert. Die Drohnen wurden demnach zerstört.

10:49 MEZ – Algeriens Militärchef will Schoigu treffen

Der Stabschef des algerischen Militärs ist in Russland eingetroffen und will sich dort mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu treffen. Wie die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf die algerische Botschaft in Russland mitteilte, gibt es keine genauen Details zu den Gesprächsthemen.

Vergangene Woche hatte Schoigu Nordkorea besucht. Er bezeichnete die Reise als Stärkung der militärischen Beziehungen.

10:44 MEZ – Ukraine: Arzt bei Angriff in Cherson getötet

Bei einem russischen Angriff in der südukrainischen Stadt Cherson ist ein Krankenhaus getroffen worden. Dabei wurde ein Arzt getötet und eine Krankenschwester verwundet, wie örtliche Behörden mitteilen.

,,Heute um 11:10 Uhr (09:10 MEZ) startete der Feind einen weiteren Angriff auf die friedlichen Bewohner unserer Gemeinde”, schreibt der Leiter der Militärverwaltung, Roman Mrochko, auf Telegram.

Die veröffentlichten Fotos zeigen unter anderem den blutverschmierten Boden eines Balkons und ein klaffendes Loch auf dem Dach.

04:46 MEZ – Russischer Generalstabschef besucht Truppen in der Ukraine

Der Generalstabschef der russischen Streitkräfte, Waleri Gerassimow, hat russische Truppen in der ukrainischen Region Saporischschja besucht.

Gerassimow besuchte eine Kommandozentrale und betonte die Bedeutung von Präventivschlägen gegen die ukrainischen Streitkräfte, wie die Nachrichtenagentur Interfax berichtet.

02:56 MEZ – Drohne trifft Büroturm in Moskau

Ein Büroturm in Moskau ist Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Dabei sei mindestens eine Drohne abgeschossen worden, so der Bürgermeister der Stadt.

,,Mehrere Drohnen wurden von Luftabwehrsystemen abgeschossen (...). Die Fassade im 21. Stock wurde beschädigt”, schreibt der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin auf Telegram. Demnach gibt es keine Verletzten.

Bereits am Sonntag hatte es einen Drohnenangriff auf zwei Bürotürme in Moskau gegeben.

Kurz nach dem Drohnenangriff sei der internationale Flughafen Moskau-Wnukowo kurzzeitig geschlossen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS