Der türkische Nachrichtendienst MIT hat in der irakischen Sindschar-Region den PKK-Terroristen Yılmaz Bayram, Codename Agit Gever, außer Gefecht gesetzt. Das teilte das türkische Verteidigungsministerium am Freitag mit.

Bayram war als sogenannter Chefkurier der PKK/KCK eine zentrale Figur in der Region. Er war auch an der Gründung der YPS beteiligt, die für die städtischen Aktivitäten der PKK in Türkiye zuständig ist.

Der türkische Geheimdienst soll nach Hinweisen den Spuren von Bayram gefolgt sein, der zu dem Zeitpunkt seiner „Neutralisierung“ Waffenlieferung vorbereitet haben soll.

Wer ist „Agit Gever“?

Bayram schloß sich 2010 der Terrororganisation PKK/KCK an. Zwischen 2011 und 2016 verübte er zahlreiche Terroranschläge in der Provinz Hakkari.

Während der terroristischen Angriffe der PKK im Jahr 2015 spielte er als einer der Gründer der YPS eine wichtige Rolle.

Im Jahr 2016 begab er sich nach Sindschar und Soran im Irak. Im zweiten Halbjahr 2018 reiste er ins syrische Haseke und beteiligte sich dort an Terroraktivitäten in Rumeylan und Qamischli.

Im Jahr 2020 kehrte er als verantwortlicher Kurier der Terrororganisation PKK/KCK nach Sindschar zurück.

Die Terrororganisation PKK verübt seit mehr als 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird dort für den Tod von mehr als 40.000 Menschen verantwortlich gemacht, darunter Frauen und Kinder. Auch die USA und die EU stufen die PKK als Terrororganisation ein.