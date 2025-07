Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erwartet seinen russischen Amtkollegen Wladimir Putin im August in Türkiye. Doch der genaue Termin stehe noch nicht fest, teilte Erdoğan am Freitag in Istanbul mit. Die Gespräche würden derzeit auf Ebene der Außenminister und Nachrichtendienste fortgesetzt, sagte der türkische Präsident. Erdoğan hatte am Mittwoch mit Putin telefoniert.

Im Rahmen des Besuchs soll auch eine mögliche Wiederaufnahme des Getreideabkommens besprochen werden. Türkiye werde seine „intensiven“ Bemühungen zur Wiederaufnahme des Schwarzmeer-Getreideabkommens fortsetzen, so Erdoğan.

Das Abkommen wurde im Juli 2022 von den Vereinten Nationen und Türkiye ausgehandelt worden, um die Getreideexporte aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen zu ermöglichen. Diese waren nach Beginn des Ukraine-Krieges unterbrochen worden.

Das Abkommen lief am 17. Juli aus und wurde von Russland nicht verlängert. Moskau beklagt, dass russische Getreide- und Düngerexporte behindert würden.