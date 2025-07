Freitag, 4. August 2023

Die Ukraine hat offenbar ihrem Geheimdienst zufolge den russischen Hafen Noworossijsk mit Drohnen angegriffen. Dabei sei ein russisches Marineschiff beschädigt worden, hieß es der Nachrichtenagentur Reuters zufolge aus dem Geheimdienst.

,,Infolge des Angriffs wurde die ‚Olenegorski Gornjak‘ schwer beschädigt und kann derzeit ihre Kampfeinsätze nicht ausüben”, sagte ein Insider Reuters.

06:09 MEZ— Deutscher Beamter: China könnte an Ukraine-Gesprächen in Dschidda teilnehmen

Ein deutscher Regierungsbeamter berichtet von positiven Signalen für eine mögliche chinesische Beteiligung am Friedensgipfel für die Ukraine, der am kommenden Wochenende in Saudi-Arabien stattfinden soll. Die genaue Form dieser Beteiligung ist jedoch noch unklar.

Ziel der Konferenz besteht darin, die bestehenden Friedenspläne zu konsolidieren und einen gemeinsamen Konsens zu finden. Zudem sollen die Länder des globalen Südens in einen engeren Dialog mit Kiew einbezogen werden, wie der Regierungsbeamte mitteilte.

China wird aufgrund seines Einflusses auf Russland eine bedeutende Rolle bei der Friedenslösung zugeschrieben.

03:45 MEZ— Ukraine: Russischer Verteidigungsminister besucht Front

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat nach Angaben aus Moskau erneut die Invasionstruppen in der Ukraine besucht.

Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax dankte Schoigu den Offizieren und Soldaten für die erfolgreiche Durchführung von Operationen in der Nähe von Lyman.

Schoigus Reise erfolgte wenige Tage nach einem Front-Besuch des Generalstabschefs und Oberbefehlshabers der russischen Truppen in der Ukraine, General Waleri Gerassimow. Beide Männer waren von Jewgeni Prigoschin, dem Anführer der Söldnergruppe Wagner, heftig angegriffen worden. Er hatte ihnen wiederholt Inkompetenz und Abgehobenheit vorgeworfen.

03:51 MEZ—Russland: Angriff wurde abgewehrt

Laut dem russischen Verteidigungsministerium haben ukrainische Seedrohnen den russischen Hafen Noworossijsk angegriffen - einen wichtigen Drehkreuz für russische Exporte. Die Drohnen sollen daraufhin von russischen Kriegsschiffen zerstört worden sein.

Nutzer sozialer Medien berichteten, dass sie Explosionen und Schüsse in der Nähe des russischen Schwarzmeerhafens Noworossijsk wahrgenommen haben.

Einen weiteren nächtlichen ukrainischen Angriff hat Russland nach Angaben des Verteidigungsministeriums auf der Halbinsel Krim abgewehrt. Man habe zehn Drohnen abgeschossen und drei weitere elektronisch gestört, hieß es.