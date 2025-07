Afrika: Erdoğan kritisiert Frankreich

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat am Freitag in Istanbul Frankreichs Praktiken in Afrika scharf verurteilt. Er verwies dabei auf die jahrzehntelange Unterdrückung afrikanischer Länder unter Frankreich. Über Jahrhunderte hinweg kolonisierte Frankreich verschiedene Teile der Welt. Als Rechtfertigung diente eine zivilisatorische Mission, durch welche sich die als überlegen verstehenden europäischen Kolonialnationen befugt sahen, indigene Völker durch militärische Intervention und Kolonisierung zu modernisieren. Die Verbreitung europäischer Kultur erfolgte durch Ausbeutung, Mord und Unterdrückung.