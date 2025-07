Türkische Freitaucherin bricht Rekord

Şahika Ercümen zählt nun zu den besten Taucherinnen der Welt: Die türkische Nationalsportlerin brach am Mittwoch einen neuen Rekord in der Kategorie „Konstantes Gewicht mit Flossen (CWT)“. Sie schaffte es, ganze 100 Meter tief zu tauchen - mit nur einem einzigen Atemzug. Beim Freitauchen tauchen Menschen ohne Sauerstoffflasche mit einem einzigen Atemzug in teils unglaubliche Tiefen ab. Şahika Ercümen erreichte in rund drei Minuten eine Tiefe von 100m. Sie widmete ihren Rekord der 100-jährigen Republik Türkiye.