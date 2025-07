Montag, 7. August 2023

Das chinesische Außenministerium erklärt, dass die internationalen Gespräche am Wochenende in Saudi-Arabien zur friedlichen Lösung der Ukraine-Krise dazu beigetragen haben, ,,den internationalen Konsens zu stärken”.

Die Teilnahme Chinas signalisiert nach Ansicht von Analysten eine mögliche Anpassung seiner Position, jedoch keine vollständige Abkehr von seiner Unterstützung für Moskau.

11:17 MEZ— Russland: Friedensabkommen mit Ukraine ,,unmöglich”

Moskau erklärt, dass ein Friedensabkommen mit Kiew auf Basis des 10-Punkte-Friedensplans von Selenskyj ,,unmöglich” ist.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, sagt, dass ,,keiner der zehn Punkte eine diplomatische Lösung durch Verhandlungen anstrebe”. Sie bezeichnete den Plan als ,,sinnloses Ultimatum Russlands”, das darauf abziele, die Feindseligkeiten zu verlängern.

Sacharowa fügt hinzu, dass die Ukraine und der Westen versuchen würden, den Wert anderer Friedensvorschläge ,,herunterzuspielen” und gleichzeitig das Monopol über Friedensinitiativen für sich beanspruchten, indem sie Selenskyjs Plan unterstützten.

10:37 MEZ— Ukraine verkündet Gefangenentausch mit 22 Rückkehrern

Russland und die Ukraine haben einen weiteren Gefangenenaustausch durchgeführt. 22 ukrainische Soldaten sind laut Angaben von Andri Jermak, dem Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros, nach Hause zurückgekehrt.

Unter den Freigelassenen seien zwei Offiziere, Unteroffiziere und Gefreite, die in verschiedenen Teilen der Front gekämpft hätten, so Jermak. Einige von ihnen sollen verwundet worden sein.

10:18 MEZ— Deutschland erweitert Investitionsgarantien für Ukraine

Deutschland kündigt an, seine Garantien für deutsche Unternehmen, die in der Ukraine investieren, über Sachschäden hinaus auszuweiten.

Zukünftig sollen diese Garantien auch Konvertierungs- und Transferrisiken für Zinszahlungen auf eigenkapitalähnliche Darlehen einschließen, die von deutschen Unternehmen oft zur Finanzierung ihrer ukrainischen Tochtergesellschaften verwendet werden. Dies wurde in einer Erklärung des Wirtschaftsministeriums mitgeteilt.

Gegenwärtig nutzen vierzehn Unternehmen diese Garantien, die insgesamt 307,24 Millionen Dollar (280 Millionen Euro) abdecken. Das Ministerium betonte, dass es weitere Anträge erhalten habe und diese zügig bearbeiten werde.

09:03 MEZ— Eine Tote und viele Verletzte nach russischem Beschuss in Cherson

In der südukrainischen Stadt Cherson ist nach Angaben Kiews bei russischem Beschuss eine Frau getötet worden.

Zwei weitere Menschen kamen bei Angriffen auf Grenzgebiete in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine ums Leben, wie ukrainische Beamte berichten.

Sowohl die Stadt Cherson als auch Teile der Region Charkiw befinden sich unmittelbar an der Frontlinie. In den vergangenen Tagen hat das ukrainische Militär eine Zunahme russischer Angriffe in der Region Charkiw gemeldet.

Der Gouverneur von Cherson, Oleksandr Prokudin, berichtet, dass der Beschuss gegen Mitternacht Ortszeit begann und mehrere Stunden anhielt.

Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, erklärt, dass bei russischem Beschuss von Grenzgebieten der Region Charkiw zwei Zivilisten getötet und drei weitere verwundet worden seien.

Reuters konnte die Angaben nicht verifizieren.

06:07 MEZ— Gouverneur: Drohne über russischer Oblast Kaluga abgeschossen

Die russische Luftabwehr hat nach offiziellen Angaben eine Drohne über der russischen Oblast Kaluga abgeschossen. Der Vorfall habe sich im Bezirk Fersikowskji ereignet, teilt der Gouverneur der Oblast, Wladislaw Schapscha, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Es habe keine Folgen für Menschen oder die Infrastruktur gegeben.

Die Oblast Kaluga grenzt im Norden an die Oblast Moskau, die die gleichnamige russische Hauptstadt umgibt; eine Grenze mit der Ukraine teilt Kaluga nicht. Es ist unklar, wer die Drohne gestartet hat.

Eine Stellungnahme der Ukraine gibt es zunächst nicht, sie bekennt sich fast nie öffentlich zu Angriffen auf russisches oder von russischen Truppen kontrolliertes Territorium.

Die russischen Behörden machen jedoch die Regierung in Kiew für die in diesem Jahr gestiegene Zahl von Drohnenangriffen innerhalb Russlands verantwortlich.

03:45 MEZ— Ukraine sieht sich nach Gesprächen in Saudi-Arabien gestärkt

Die Ukraine sieht ihre Position gestärkt durch die internationalen Beratungen über ein mögliches Kriegsende in Saudi-Arabien. Das sagte der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, am Sonntag nach dem Treffen mit Vertretern aus etwa 40 Staaten in der Hafenstadt Dschidda.

Es habe unterschiedliche Auffassungen gegeben. Aber alle vertretenen Länder hätten sich zur UN-Charta, zum Völkerrecht, der Achtung der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit der Staaten bekannt, sagte Jermak. „Genau auf diesen Grundsätzen basiert die Friedensformel von Präsident (Wolodymyr) Selenskyj, die wir ausführlich vorgestellt haben“, wurde Jermak vom Präsidialamt in Kiew zitiert.

Moskau bezeichnet das Treffen als einen erfolglosen Versuch, den globalen Süden auf die Seite Kiew zu bringen.