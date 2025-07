Das Treffen zwischen dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas und dem politischen Führer der Hamas, Ismail Haniyya, in Ankara habe laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan eine „andere Dimension“. „Wir haben den palästinensischen Präsidenten empfangen. Bei dieser Gelegenheit haben wir erneut unsere Unterstützung für die palästinensische Angelegenheit und den Kampf des palästinensischen Volkes bekräftigt“, sagte Erdoğan am Montag nach einer Kabinettssitzung in Ankara.

Das Treffen zwischen Präsident Mahmoud Abbas und dem politischen Führer der Hamas, Ismail Haniyya, verlieh diesem Besuch eine neue Dimension“, fügte Erdoğan hinzu. Die Beilegung der Differenzen unter den Palästinensern würde Türkiye begrüßen, betonte der türkische Präsident.

Türkiye unterstützt eine Zwei-Staaten-Lösung mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt Palästinas.

Türkiye und das globale System

Vor dem Hintergrund zahlreicher Probleme im internationalen System sagte Erdoğan, dass Türkiye mit mit entschlossenen Schritten auf ihre Ziele zugehe. „Zum ersten Mal seit Jahrhunderten hat Türkiye die Möglichkeit, in die erste Liga des globalen Systems aufzusteigen“, fügte er hinzu. Der Präsident betonte, dass die Regierung ungeachtet aller Hindernisse weiterhin Arbeiten und Dienstleistungen für Türkiye erbringen werde.

Zudem wiederholte Erdoğan sein Vorhaben, eine neue zivile Verfassung für das Land einführen zu wollen. „Zum 100. Jahrestag unserer Republik wollen wir die türkische Demokratie vor der Putschverfassung retten und sie mit einer zivilen und freiheitlichen Verfassung zusammenführen“, sagte er.

Die derzeitige türkische Verfassung wurde nach einem Militärputsch im Jahr 1980 eingeführt. Erdoğan hatte wiederholt darauf gedrängt, dass eine neue Verfassung unter ziviler Herrschaft ausgearbeitet wird.