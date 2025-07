In der ländlichen Region Şırnak/Uludere haben türkische Sicherheitskräfte ein PKK-Mitglied neutralisiert und bei dem Terroristen einen Flüchtlingsausweis aus dem Lager Machmur gefunden. Die türkischen Sicherheitskräfte waren am 27.07.2023 im Rahmen einer Anti-Terror-Operation gegen die PKK vorgegangen.

Das PKK-Mitglied wurde als Yusuf Hacı, Deckname Ali Yigit, identifiziert. Hacı soll sich 2015 im Irak/Kandil aufgehalten haben. 2022 soll er nach Türkiye gekommen sein, um terroristische Operation durchzuführen.

Hacı wurde den Angaben zufolge wegen „Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Organisation“ gesucht. Das Lager Machmur soll seit Jahren einer der wichtigsten Stützpunkte der PKK/KCK sein. Die Terrororganisation nutzt das Lager aktiv für verschiedene organisatorische Aktivitäten. Dazu gehören unter anderem Transfer, Logistik, Nachrichtendienst, Propaganda, Ausbildung und Rekrutierung neuer Kader.

Deutsche kämpft mit YPG-Terroristen

Eine deutsche Staatsangehörige wurde am 25.11.2019 im Rahmen einer Anti-Terror-Operation im Irak neutralisiert. Bei der Terroristin handelt es sich um Eva Maria Steiger – Deckname Elefteria Hambi. Den Angaben zufolge soll sie sich 2018 der Terrororganisation YPG in Syrien angeschlossen haben. Sie kämpfte für die YPG in Syrien und wurde im PKK/KCK-Lager in der Region Gare im Irak außer Gefecht gesetzt.

Die Terrororganisation PKK verübt seit über 40 Jahren Anschläge in Türkiye. Sie wird für den Tod von mehr als 40.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, verantwortlich gemacht. Auch die USA und die EU stufen sie als Terrororganisation ein. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK. Mit ihr will die PKK einen Terrorkorridor zwischen Türkiye, dem Irak und Syrien errichten.