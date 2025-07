Dänischer Weltenbummler verliert sein Herz in Istanbul

Der als „Thor” bekannte Pedersen hat jedes Land der Welt bereist - und das ohne Flugzeug! Nach zehn Jahren kehrte der 44-jährige nach Dänemark zurück. Bei einem Interview erzählt der Däne von seinem außergewöhnlichen Abenteuer und wie er sein Herz in Istanbul verloren hat. Er begann seine Reise am 10. Oktober 2013 und legte sie ausschließlich mit Zügen, Bussen, Schiffen und zu Fuß zurück. Finanzielle Unterstützung erhielt er durch Spenden von Privatpersonen und Unternehmen. Während der Corona-Pandemie saß Pedersen zwei Jahre lang in Hongkong fest. Trotz der Entfernung gelang es Pedersen und seiner Partnerin nicht nur, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten, sondern sie heirateten sogar im Jahr 2021. Während seiner zehnjährigen Reise besuchte sie ihn 27 Mal.